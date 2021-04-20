Что сегодня отмечают православные?

Мученик Каллиопий родился в Пергии Памфилийской в семье знатного сенатора воспитывался в христианской вере. В то время на христиан начались жестокие гонения. В 304 году его мать Феоклия узнала, что на её сына донесли, и отправила его в Киликию. Юноша прибыл в город Помпеополь Киликийский, где как раз проходили празднества в честь языческих богов. Он отказался участвовать в них, в результате его жестко избили, а потом поджаривали на медленном огне. После истязаний Каллиопия бросили в тюрьму.

На следующий день состоялся суд, на котором мученика приговорили к распятию на кресте. Феоклия упросила стражей распять сына вниз головой, считая его недостойным быть распятым подобно Господу. Стражи исполнили её желание.