Что сегодня отмечают православные?

Священномученик Марк, епископ Арефусийский, пострадал за веру во Христа при императоре Юлиане Отступнике. По указанию равноапостольного императора Константина Великого он разрушил идольское капище. Но после того, как на престол вступил Юлиан, началось гонение христиан. Старый епископ сначала удалился от преследования, но, узнав, что язычники в поисках его предают истязаниям многих людей, добровольно предал себя на мучения.

Седому старцу рвали волосы, терзали тело, волочили по дороге, погружали в болото, подвешивали связанного и резали ножами. Требуя от святого епископа выкуп за разрушенное капище, гонители сжимали старцу в тисках ноги, крепкими льняными нитями обрезали уши. Потом намазали его тело медом и жиром и в жаркий полдень подвесили его в корзине в добычу пчелам. Жители города Арефусии, видя несокрушимую твердость святителя, отпустили его на свободу. Позже многие из них под влиянием бесед мученика обратились ко Христу.

В это же время в палестинских городах Аскалоне и Газе язычники замучили многих христиан-священников, а также жен и дев, посвятивших себя Богу.

Фото: azbyka.ru