Что сегодня отмечают православные?

Иаков был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. В библейских текстах говорится, что он родился в Галилее, был сыном Зеведея и старшим братом Иоанна Богослова.

Об Иакове упоминается в Евангелиях от Матфея, Луки, а также в Деяниях Апостолов. Согласно этим источникам, он участвовал в устроении первых христианских общин. Его убили в 44 году в Иерусалиме.

Иаков изображался с посохом пилигрима и с ракушкой морского гребешка. Часто он становился персонажем картин художников Дюрера, Рубенса и многих других.

В испанской традиции Иакова называют Сантьяго. В честь него названы столицы Чили — Сантьяго де Чили и Кубы (до 1556 года) — Сантьяго де Куба.