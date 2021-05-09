Что сегодня отмечают православные?

Василий жил в IV веке и был епископом города Амасии. В то время Восточной частью Римской империи правил Ликиний. Он увлёкся Глафирой, служанкой своей жены Констанции. Царица решила девушку отправить подальше от двора, а супругу сказала, что она лежит при смерти.

Глафиру приютил Василий. В тот период он начал возводить в городе храм. Девушка передала на строительство все средства, полученные от Констанции. Позже она написала письмо своей хозяйке с просьбой еще выслать денег. Письмо попало императору. Он разгневался и потребовал от правителя Амасии выслать к нему святителя и служанку. Праведная Глафира скончалась прежде, чем приказ дошел до Амасии. Святителя Василия направили к императору.

На суде Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом. В итоге ему отрубили голову. Останки святого выбросили в море. Позже его тело с приросшей к нему головой выловили диаконы Парфений и Фестим. Мощи Василия перевезли в Амасию и погребли в построенном им храме.

Также сегодня православные поминают усопших воинов и всех страдальчески скончавшихся во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.