Что сегодня отмечают православные?

Федор родился около 550 года в деревне Сикея в Галатии у деревенской блудницы. Когда он заболел чумой, мать оставила его на пороге деревенской церкви Иоанна Крестителя. После этого ребёнок выздоровел. С тех пор Феодор стал часто посещать церковь св. Георгия, которая находилась на скалистом холме близ деревни. В четырнадцать лет он переселился в эту церковь и начал исцелять больных. Затем Феодор ушел в затвор в выкопанной им пещере рядом с церковью. Там он жил два года, питаясь одной просфорой в день.

Когда известия о подвигах юноши дошли до Феодосия, епископа Анастасиуполиса, тот посвятил его в дьяконы, несмотря на юный возраст Феодора. После этого Феодор отправился в паломничество в Иерусалим.

Также известно, что во время правления императора Маврикия он предсказал смерть императора и войну Византии с Персией.