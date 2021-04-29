Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 29 апреля, у православных христиан Великий четверг, который предшествует Пасхе.

Во время богослужений в этот день вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил обряд евхаристии — Святого Причастия.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В этот день также убирают в доме, пекут куличи и красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

Напомним, в этом году Пасха отмечается 2 апреля.