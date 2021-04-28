Что сегодня отмечают православные?

Анастасия жила в Риме во времена правления императора Нерона. Услышав проповедь апостолов Петра и Павла, она приняла христианство. Вместе со своей подругой Василиссой стала заниматься погребением убитых за веру христиан. За это обеих заключили в тюрьму. Там святых избили, истязали огнём, а потом обезглавили мечом. Произошло это около 68 года.

Мощи Анастасии и Василиссы хранятся в римском храме Божией Матери Умиротворительницы.

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