Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 27 апреля, православные христиане вспоминают Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

Святые жили в Великом княжестве Литовском в XIV веке. Антоний и Иоанн были братьями, исповедовали христианство и служили при дворе язычника, князя литовского Ольгерда. На почве религиозных противоречий князь заключил их в темницу. Через год Иоанн сумел договориться с князем и его выпустили, а следом освободили и Антония. Но последний продолжал неповиновение и вскоре снова оказался в заключении.

Спустя некоторое время Иоанн публично объявил себя христианином, за что его отправили в темницу к брату. Через несколько лет их повесили на дереве.

Третьим мучеником стал Евстафий. Он также служил у Ольгерда и выделялся мужеством, храбростью, умом и добротой. В Рождественский пост (в декабре 1347 года) Евстафий на охоте с князем объявил себя христианином, за что его пытали три дня. Ему перебили ноги, срезали с головы волосы с кожей, отрезали нос и уши, а потом повесили. Его тело погребли рядом с телами Иоанна и Антония.

Сейчас мощи мучеников находятся в Вильнюсе в Свято-Духовском храме.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить