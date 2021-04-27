Что сегодня отмечают православные?

Святые жили в Великом княжестве Литовском в XIV веке. Антоний и Иоанн были братьями, исповедовали христианство и служили при дворе язычника, князя литовского Ольгерда. На почве религиозных противоречий князь заключил их в темницу. Через год Иоанн сумел договориться с князем и его выпустили, а следом освободили и Антония. Но последний продолжал неповиновение и вскоре снова оказался в заключении.

Спустя некоторое время Иоанн публично объявил себя христианином, за что его отправили в темницу к брату. Через несколько лет их повесили на дереве.

Третьим мучеником стал Евстафий. Он также служил у Ольгерда и выделялся мужеством, храбростью, умом и добротой. В Рождественский пост (в декабре 1347 года) Евстафий на охоте с князем объявил себя христианином, за что его пытали три дня. Ему перебили ноги, срезали с головы волосы с кожей, отрезали нос и уши, а потом повесили. Его тело погребли рядом с телами Иоанна и Антония.

Сейчас мощи мучеников находятся в Вильнюсе в Свято-Духовском храме.