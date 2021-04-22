Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 22 апреля, православные христиане вспоминают мученика Евпсихия Кесарийского.

По некоторым сведениям, Евпсихия был сыном сенатора Дионисия. Во время гонения на христиан святого схватили и пытали. После истязаний его бросили в темницу. Там мученику явился ангел и исцелил его.

Выйдя на свободу, святой раздал все свое имущество нищим и даже врагам, которые донесли на него и предали мучениям. Однако позже при императоре Андриане его снова схватили и истязали. В конце ему отсекли голову. В этот момент из тела Евпсихия источались молоко и кровь.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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