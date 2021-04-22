Что сегодня отмечают православные?

По некоторым сведениям, Евпсихия был сыном сенатора Дионисия. Во время гонения на христиан святого схватили и пытали. После истязаний его бросили в темницу. Там мученику явился ангел и исцелил его.

Выйдя на свободу, святой раздал все свое имущество нищим и даже врагам, которые донесли на него и предали мучениям. Однако позже при императоре Андриане его снова схватили и истязали. В конце ему отсекли голову. В этот момент из тела Евпсихия источались молоко и кровь.