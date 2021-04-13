Что сегодня отмечают по церковному календарю?

Святой Ипатий был епископом города Гангры в Малой Азии (сейчас турецкий город Чанкыры). В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором установили основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали еретики. Епископа забили кольями и камнями, а потом бросили в болото.

По приданию, женщина, которая была среди нападавших и нанесла смертельный удар камнем святому по голове, потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она, как и многие верующие, исцелилась на его могиле.