Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают католики и православные?

Что сегодня отмечают католики и православные?

Сегодня, 29 июля, католики и православные вспоминают одного из самых почитаемых в Скандинавии общехристианских святых — святого Олафа II.

Святой Олаф II Харальдссон родился в Норвегии в 995 году. С юных лет он участвовал в походах викингов, в одном из них парень крестился. С 1015 по 1028 годы Олаф был королём Норвегии и распространял христианство по стране.

В 1028 году, после неудачного совместного похода со шведами против Дании, святой вместе со своим сводным братом Харальдом Суровым и сыном Магнусом бежал в Новгород и скрылся у князя Ярослава Мудрого. Позже Олаф вернулся в Норвегию, чтобы отвоевать свое королевство, но погиб в бою 29 июля 1030 года.

На следующий год после смерти монарха епископ Гримкелл канонизировал его в Нидаросе (Тронхейм). Это поспособствовало укоренению христианства среди скандинавов. Папа Александр III подтвердил местную канонизацию Олафа в 1164 году, сделав его общепризнанным святым Католической Церкви.

Олаф также стал не менее важным святым для Православной церкви и одним из последних известных святых перед окончательным расколом Церкви на Римско-католическую и Православную.

Во имя святого воздвигали храмы по всей Скандинавии и Балтии. На Руси в честь Олафа освятили храмы в Великом Новгороде и Старой Ладоге.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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