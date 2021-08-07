Что сегодня отмечают католики, а что — православные?

Каэтан Тиенский родился в октябре 1480 года в Виченце в княжеской семье. В 1508 году его назначили нотарием Папы Римского, а через несколько лет он стал священником и вступил в «Ораторий Божественной любви» при церкви св. Дорофеи в Риме.

В 1523 году в Риме вместе с кардиналом Джованни Караффа основал Орден регулярных клириков. Их называли каэтанцами или театинцами. В 1527 году монастырь разорили войска Карла V. Каэтан после недолгого ареста отбыл в Венецию, где служил священником. Тогда же его избрали Генеральным настоятелем ордена.

В Венеции он создал благотворительную кассу для помощи бедным, в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Между 1533 и 1543 годами возглавлял вновь созданные театинские монастыри в Венеции и Неаполе.

7 августа 1547 года Каэтан погиб во время гражданских беспорядков в Неаполе. Он считается покровителем рожениц.

Святая Анна родилась в семье священника Матфана. Она была женой Иоакима. Супруги жили в Назарете Галилейском, но долгое время у них детей не было. Однажды, когда первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Богу жертву, так как он «не создал потомства Израилю», тот удалился в пустыню. Там Иоакиму явился ангел с вестью, что вскоре его немолодая жена родит дочь. Обрадованный, он вернулся домой. Вскоре Анна чудесным образом зачала и родила Марию, которая стала матерью Иисуса Христа.

Православная церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, так как они были предками Иисуса Христа по плоти.