Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают католики?

Что сегодня отмечают католики?

Сегодня, 4 августа, католики чтят память святого Жана Батиста Мари Вианней.

Жан-Мари родился 7 мая 1786 года в деревне Дардийи около Лиона и с детства мечтал стать священником. В 1804 году он поступил в лионскую семинарию. Но науки ему тяжело давались. Он учился в течение 11 лет, после чего его назначили викарием небольшого прихода в городке Экюлли. Спустя некоторое время его перевели уже в качестве настоятеля в деревушку Арс, где он и служил до самой смерти.

Вскоре кюре прославился на всю страну. Его суровая аскеза, самоотверженная работа в приходе, яркие проповеди и проникновенные беседы привлекали верующих и заставляли каяться закоренелых грешников. В 1827 году к нему приходило около 20 паломников ежедневно, а в последние годы жизни их было около ста тысяч в год. Это привело к тому, что власти открыли специальную железнодорожную ветку Лион — Арс для паломников.

Также есть свидетельства о том, что он общался с Богородицей, исцелял больных и приумножал пшеницу.

Вианней считается покровителем приходских священников и исповедников. Умер он 4 августа 1859 года. Мощи его хранятся в соборе Арса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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