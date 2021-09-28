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Что сегодня отмечают евреи?

Что сегодня отмечают евреи?

С 27 по 29 сентября евреи отмечают Шмини Ацерет и Симхат Тора, которые завершают череду осенних иудейских праздников.

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Шмини-Ацерет и Симхат-Тора наступают сразу после праздника Суккот. В эти дни евреи заканчивают ежегодный цикл чтения Торы и начинают чтение её с начала.

В Израиле, где все праздники продолжаются один день, Симхат-Тора совпадает с праздником Шмини-Ацерет.

Отметим, Тора состоит из пяти книг, из 54 «еженедельных глав». В день праздника из ковчега вынимают свитки и семь раз проходят с ними вокруг возвышения в центре синагоги. Шествие сопровождается радостными песнями и плясками, которые продолжаются до глубокой ночи.

Фото: bogoslov.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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