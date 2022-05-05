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Что сделать, чтобы враг не прослушал ваш мобильный?

Что сделать, чтобы враг не прослушал ваш мобильный?

Из-за того, что сегодня оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.

Об этом предостерегает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Это может происходить через «параллельную» переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера.

Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере.

Приведенные сервисные коды универсальны и подходят для всех телефонов:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

В случае, если у вас включена переадресация, рекомендуется ее отключить.

Для конфиденциальных разговоров рекомендуется использовать защищенное шифрование.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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