Что сделать, чтобы враг не прослушал ваш мобильный?

Из-за того, что сегодня оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.
Об этом предостерегает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Это может происходить через «параллельную» переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера.
Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере.
Приведенные сервисные коды универсальны и подходят для всех телефонов:
*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.
*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.
*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.
*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.
##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.
В случае, если у вас включена переадресация, рекомендуется ее отключить.
Для конфиденциальных разговоров рекомендуется использовать защищенное шифрование.