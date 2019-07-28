Что происходит в бывшем «Чайном квартале» Одессы

Там продолжается стройка, а по обе ее стороны вывешена визуализация будущего застроенного квартала. Квартал совершенно преображается, каркасы новых домов растут, вероятно, совсем скоро мы уже и забудем, почему он издавна именовался «чайным».

Находится этот квартал в тихом центре города — в районе улиц Карантинной, Еврейской, Троицкой и Канатной.

«Одесская жизнь» уже рассказывала о том, что фирма «Будова» сносила старые здания в так называемом «Чайном квартале», который получил это имя, потому что здесь когда-то размещалась Одесская чаеразвесочная фабрика. Позже в этом помещении располагался «Театр на Чайной», арт-центр и Компьютерная академия «ШАГ».

Всего этого теперь уже нет: напомним, именно здесь после сноса вышеперечисленных построек компания «Будова» стала строить новые здания, что в свое время вызвало довольно неоднозначную реакцию у жителей соседних домов.

Что там происходит сейчас? На сегодняшний день вся эта территория по-прежнему огорожена забором с колючей проволокой. Главное же — бывший «Чайный квартал» уже «зарос» выстроенными каркасами будущих домов, что особенно хорошо просматривается с улицы Троицкой.

Проход-проезд в этом месте по улице Карантинной по-прежнему закрыт. Жители обоих домов, выходящих на стройку (один — фасадом, второй — торцом), по-прежнему жалуются на неудобства, но при этом, как отметила живущая здесь женщина, «уже ко всему этому даже как-то и привыкли, когда шел снос старых зданий, было еще хуже». Другая же одесситка сетует на то, что вот, мол, «жили в таком тихом районе, а теперь тут все будет иначе».

Фото автора