Что приготовила одесситам погода 19 ноября?

Завтра, в четверг, 19 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0-2 °С тепла, днем она поднимется до 3-5 °С выше нуля.

В Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

При этом на севере области в течение суток сохранится гололед и гололедица.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью будет 0-5 °С тепла, на севере до 5 °С мороза, днем 0-5 °С тепла, на юге до 9 °С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.