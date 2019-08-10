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Новости Одессы и Одесской области

Что посмотреть в Одессе на грядущей неделе: театральная афиша с 12 по 18 августа

Что посмотреть в Одессе на грядущей неделе: театральная афиша с 12 по 18 августа

Оперный театр

  • 13 августа, 18.30 — «Дон Жуан»
  • 14 августа, 18.30 — «Жемчужины мирового балета»
  • 15 августа, 18.30 — «Орфей и Эвридика»
  • 16 августа, 18.30 — «Крик»
  • 17 августа, 18.30 — «Евгений Онегин»
  • 18 августа, 18.30 — «Дон Кихот»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Контакты: пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

Театр музкомедии

  • 13 августа, 19.00 — «Муж по вызову»
  • 15 августа, 18.30 — «Без вины виноватые»
  • 16 августа, 18.30 — «Бал в честь короля»
  • 17 августа, 18.30 — «Тайна Макропулоса»
  • 18 августа, 18.30 — «Оскар»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Контакты: вул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

Филармония

18 августа, 19.00 — Хиты Андрея Скрябина «Шампанські очі»

Стоимость билетов — от 99 грн.

Контакты: ул.Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

Театр на Чайной

  • 14 августа, 19.00 — «Гармония»
  • 15 августа, 19.00 — «Иллюзии»
  • 16 августа, 19.00 — «Странный спектакль»
  • 17 августа, 19.00 — «Натали»
  • 18 августа, 19.00 — «В мире животных»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Контакты: ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

Дом клоунов

  • 14 августа, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
  • 15 августа, 19.00 — «Дикарь Forever»
  • 17 августа, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
  • 18 августа, 19.00 — «Посланец народом»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Контакты: ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

Еврейский культурный центр «Beit Grand»

  • 14 августа, 19.00 — «Бычки в томате»
  • 15 августа, 19.00 — «Любовный коктейль»
  • 16 августа, 19.00 — «Мамаша на миллион»
  • 17 августа, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
  • 18 августа, 19.00 — «Контрабас из Одессы»

Стоимость билетов — от 120 грн.

Контакты: ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

Зеленый театр

  • 14 августа, 19.30 — Ада Роговцева
  • 18 августа, 19.00 — «Один в каноэ»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Контакты: парк имени Т. Г. Шевченко; тел.: 796-86-35.

Летний театр «Морвокзал»

  • 12 августа, 20.00 — Валерий Жидков
  • 13 августа, 20.00 — «Вечерний квартал»
  • 14 августа, 20.00 — «Белая акация»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Контакты: ул. Приморская, 6; тел.: 722-32-11.

Фото: topclub.ua

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