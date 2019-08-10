Что посмотреть в Одессе на грядущей неделе: театральная афиша с 12 по 18 августа

Идея проекта «Одесские коты», или, как уже устоялось в Одессе, «Кошачьей тропы», родилась у одесского скульптора Татьяны Штыкало и взята с Вроцлавских гномов в Польше, где их можно встретить по всему городу, причем в самых неожиданных местах. К Всемирному дню кошки, который отмечают 8 августа, мы решили подготовить путеводитель по «одесским котам», который составил уже целый котомаршрут.

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