Что посмотреть в Одессе на грядущей неделе: театральная афиша с 12 по 18 августа

Оперный театр
- 13 августа, 18.30 — «Дон Жуан»
- 14 августа, 18.30 — «Жемчужины мирового балета»
- 15 августа, 18.30 — «Орфей и Эвридика»
- 16 августа, 18.30 — «Крик»
- 17 августа, 18.30 — «Евгений Онегин»
- 18 августа, 18.30 — «Дон Кихот»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Контакты: пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
Театр музкомедии
- 13 августа, 19.00 — «Муж по вызову»
- 15 августа, 18.30 — «Без вины виноватые»
- 16 августа, 18.30 — «Бал в честь короля»
- 17 августа, 18.30 — «Тайна Макропулоса»
- 18 августа, 18.30 — «Оскар»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Контакты: вул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
Филармония
18 августа, 19.00 — Хиты Андрея Скрябина «Шампанські очі»
Стоимость билетов — от 99 грн.
Контакты: ул.Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
Театр на Чайной
- 14 августа, 19.00 — «Гармония»
- 15 августа, 19.00 — «Иллюзии»
- 16 августа, 19.00 — «Странный спектакль»
- 17 августа, 19.00 — «Натали»
- 18 августа, 19.00 — «В мире животных»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Контакты: ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
Дом клоунов
- 14 августа, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
- 15 августа, 19.00 — «Дикарь Forever»
- 17 августа, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
- 18 августа, 19.00 — «Посланец народом»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Контакты: ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
Еврейский культурный центр «Beit Grand»
- 14 августа, 19.00 — «Бычки в томате»
- 15 августа, 19.00 — «Любовный коктейль»
- 16 августа, 19.00 — «Мамаша на миллион»
- 17 августа, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
- 18 августа, 19.00 — «Контрабас из Одессы»
Стоимость билетов — от 120 грн.
Контакты: ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.
Зеленый театр
- 14 августа, 19.30 — Ада Роговцева
- 18 августа, 19.00 — «Один в каноэ»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Контакты: парк имени Т. Г. Шевченко; тел.: 796-86-35.
Летний театр «Морвокзал»
- 12 августа, 20.00 — Валерий Жидков
- 13 августа, 20.00 — «Вечерний квартал»
- 14 августа, 20.00 — «Белая акация»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Контакты: ул. Приморская, 6; тел.: 722-32-11.
Фото: topclub.ua
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