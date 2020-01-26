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Новости Одессы и Одесской области

Что посмотреть на следующей неделе: театральная афиша Одессы с 28 января по 3 февраля

Что посмотреть на следующей неделе: театральная афиша Одессы с 28 января по 3 февраля

Подборка спектаклей и мероприятий в театрах города.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

30 января, 18.30 — «Маскарад»

31 января, 18.30 — «Трубадур»

1 февраля, 18.30 — Концерт из произведений Бетховена, Штрауса и Брамса

2 февраля, 18.30 — Балетные дивертисменты

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

2 февраля, 16.00, 19.00 — «Лига смеха»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

29 января, 18.30 — «Кого люблю…»

30 января, 19.00 — «Одруження»

31 января, 19.00 — «За двома зайцями»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

29 января, 19.00 — «Наполеон и Жозефина ІІ»

30 января, 19.00 — «Смешанные чувства»

31 января, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»

1 февраля, 19.00 — «Одесса у океана»

2 февраля, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

3 февраля, 18.00 — Ансамбль солистов «Ренессанс»

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

28 января, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»

29 января, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»

30 января, 19.00 — «В мире животных»

31 января, 19.00 — «Смешная академия»

1 февраля, 19.00 — «Двое»

2 февраля, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

28 января, 19.00 — «Есть город, который я вижу во сне…»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

29 января, 19.00 — «Бабы Бабеля»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

30 января, 17.00 — «Дорогая Памела»

1 февраля, 19.00 — «Дядюшкин сон»

2 февраля, 19.00 — «Клятвенные девы»

Куда пойти с детьми?

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

29 января, 11.00 — «Золотой цыпленок»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

1 февраля, 12.00 — «Золотой ключик»

2 февраля, 12.00 — «Волшебная лампа Аладдина»

Фото: timer-odessa.net

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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