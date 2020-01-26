Что посмотреть на следующей неделе: театральная афиша Одессы с 28 января по 3 февраля

Подборка спектаклей и мероприятий в театрах города.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
30 января, 18.30 — «Маскарад»
31 января, 18.30 — «Трубадур»
1 февраля, 18.30 — Концерт из произведений Бетховена, Штрауса и Брамса
2 февраля, 18.30 — Балетные дивертисменты
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
2 февраля, 16.00, 19.00 — «Лига смеха»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
29 января, 18.30 — «Кого люблю…»
30 января, 19.00 — «Одруження»
31 января, 19.00 — «За двома зайцями»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
29 января, 19.00 — «Наполеон и Жозефина ІІ»
30 января, 19.00 — «Смешанные чувства»
31 января, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»
1 февраля, 19.00 — «Одесса у океана»
2 февраля, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
3 февраля, 18.00 — Ансамбль солистов «Ренессанс»
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
28 января, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»
29 января, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»
30 января, 19.00 — «В мире животных»
31 января, 19.00 — «Смешная академия»
1 февраля, 19.00 — «Двое»
2 февраля, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
28 января, 19.00 — «Есть город, который я вижу во сне…»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
29 января, 19.00 — «Бабы Бабеля»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
30 января, 17.00 — «Дорогая Памела»
1 февраля, 19.00 — «Дядюшкин сон»
2 февраля, 19.00 — «Клятвенные девы»
Куда пойти с детьми?
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
29 января, 11.00 — «Золотой цыпленок»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
1 февраля, 12.00 — «Золотой ключик»
2 февраля, 12.00 — «Волшебная лампа Аладдина»
Фото: timer-odessa.net
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