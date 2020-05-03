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Новости Одессы и Одесской области

Что посмотреть на карантине: три фильма для всей семьи

Что посмотреть на карантине: три фильма для всей семьи

Проведите свое свободное время за просмотром семейных фильмов вместе с детьми. Обещаем, интересно будет всем!

Невидимая сторона

Страна: США
Год: 2009
Режиссер: Джон Ли Хэнкок
Актеры: Сандра Буллок, Тим Макгро, Куинтон Аарон
Жанр: драма

Фильм основан на реальных событиях. Молодой афроамериканец Майкл Оэр лишается жилья. Из искреннего сострадания его берет под свою опеку обеспеченная семья. Благодаря поддержки родных, парень начинает играть в американский футбол. Вопреки всем преградам, Майкл добивается успеха в спорте, а затем и в учебе, о чем так долго мечтал.

Мы купили зоопарк

Страна: США
Год: 2011
Режиссер: Кэмерон Кроу
Актеры: Мэтт Деймон, Скарлетт Йоханссон, Эль Фэннинг
Жанр: мелодрама

Глава семейства Бенджамин Ми на последние деньги выкупает старый заброшенный зоопарк, чтобы спасти его обитателей от вымирания. Всей его семье придется приложить немало усилий, чтобы реставрировать зверинец и вновь сделать его доступным для посещения.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Страна: США
Год: 2020
Режиссер: Стивен Гейган
Актеры: Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин
Жанр: приключения

Несколько лет назад доктор Джон Дулиттл, знаменитый врач-ветеринар умеющий разговаривать на языке животных, потерял свою жену Лили. С тех пор он ни разу не выходил из своего поместья. Но когда королева Виктория тяжело заболевает, доктор Дулиттл в поисках лекарства вынужден отправиться на неизведанный остров. Его ожидают встречи со старыми врагами и знакомства с диковинными существами.

Фото: Amazing Reveal

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Анастасия Епурь
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