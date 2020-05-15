Что посмотреть на карантине: рекомендуем фильмы для всей семьи

Сегодня, в Международный день семей, мы предлагаем подборку приключенческих фильмов, которые можно посмотреть всей семьей. Эти киноленты основаны на легендах и реальных историях.

Затерянный город Z

Страна: США

Год: 2016

Режиссер: Джеймс Грэй

Актеры: Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд

Жанр: биография

В основу фильма положены реальные события. Исследователь Перси Фоссет мечтает найти таинственный город Эльдорадо — исчезнувшую столицу инков. В рамках научной экспедиции Фоссет обнаруживает следы древней цивилизации. Найдя поддержку в лице своей жены и детей, он отправляется на раскопки в дикие джунгли Амазонии.

В сердце моря

Страна: США

Год: 2015

Режиссер: Рон Ховард

Актеры: Крис Хемсворт, Киллиан Мерфи, Бенджамин Уокер

Жанр: драма

В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двадцати человек отправляется на китобойный промысел. Однако работа в море потерпела крах — во время охоты на их судно напал гигантский кашалот. В результате уцелевшим морякам пришлось три месяца жить в маленьких шлюпках посреди океана.

Меч короля Артура

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Джуд Лоу, Чарли Ханнэм, Эрик Бана

Жанр: история

Молодой король Артур уже много лет живет на окраинах Лондона. Так происходит до тех пор, пока он случайно не находит волшебный меч Экскалибур. Король объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего его родителей и захватившего английский трон.

Фото: Freepik

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