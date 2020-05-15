fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Что посмотреть на карантине: рекомендуем фильмы для всей семьи

Что посмотреть на карантине: рекомендуем фильмы для всей семьи

Сегодня, в Международный день семей, мы предлагаем подборку приключенческих фильмов, которые можно посмотреть всей семьей. Эти киноленты основаны на легендах и реальных историях.

Затерянный город Z

Страна: США

Год: 2016

Режиссер: Джеймс Грэй

Актеры: Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд

Жанр: биография

В основу фильма положены реальные события. Исследователь Перси Фоссет мечтает найти таинственный город Эльдорадо — исчезнувшую столицу инков. В рамках научной экспедиции Фоссет обнаруживает следы древней цивилизации. Найдя поддержку в лице своей жены и детей, он отправляется на раскопки в дикие джунгли Амазонии.

 

В сердце моря

Страна: США

Год: 2015

Режиссер: Рон Ховард

Актеры: Крис Хемсворт, Киллиан Мерфи, Бенджамин Уокер

Жанр: драма

В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двадцати человек отправляется на китобойный промысел. Однако работа в море потерпела крах — во время охоты на их судно напал гигантский кашалот. В результате уцелевшим морякам пришлось три месяца жить в маленьких шлюпках посреди океана.

 

Меч короля Артура

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Джуд Лоу, Чарли Ханнэм, Эрик Бана

Жанр: история

Молодой король Артур уже много лет живет на окраинах Лондона. Так происходит до тех пор, пока он случайно не находит волшебный меч Экскалибур. Король объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего его родителей и захватившего английский трон.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить