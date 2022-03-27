Что пишет о войне в Украине мировая пресса: 26 марта

Чешский выпуск журнала Esquire посвятил обложку апрельского выпуска войны в Украине.

«Представьте, что неба нет. Год 2022. Расстояние – 8 часов машиной от Праги. Репортаж из последнего региона свободного мира, с места, где кончается мир и начинается война»

Карикатура с беженцами из Украины, которых карикатуристы из французского журнала «SHARLEI HEBDO» предлагают использовать, при езде на автомобиле вместо подорожавшего бензина вызвала скандал во Франции. Президент Макрон осудил карикатуру.

Великобритания. Заявление России о том, что она переориентирует свою войну в Украине на Донбасс, лидирует в ряде субботних газет, британские газеты пишут о «российском отступлении».

The «Financial Times» цитирует чиновника министерства обороны страны, утверждающего, что захват крупных городов, таких как Киев и Харьков, никогда не входил в планы Москвы, хотя и добавляет, что западные официальные лица по-прежнему скептически относятся к масштабам изменений .

Попытки Москвы сократить масштабы вторжения также приводят The Telegraph . В газете говорится, что это изменение является «первым признаком того, что Кремль может искать способ положить конец военной кампании». На странице также есть фотография министра окружающей среды Виктории Прентис с 25-летней офисной работницей, вынужденной бежать из Киева, которую она забрала к себе домой

«The Times» сообщает, что Россия «отступает» в Украине, и отмечает, что пятничное заявление было сделано после того, как его силы потерпели поражение по всей стране. На первой полосе также размещена фотография Джоан Роулинг, имя которой в пятницу упоминалось в речи президента Путина. Российский лидер заявил, что Запад, «отменив» автора из-за ее взглядов на права трансгендеров, надеялся сделать то же самое с его страной.

Ответ госпожи Роулинг на комментарии Путина – главная статья в «Express» . «ДЖ.К. Роулинг наносит ответный удар по огласке Путина» — говорится в заголовке. После выступления Путина, в котором российский лидер, что Запад, «отменил» автора из-за ее взглядов на транс-права, надеется сделать то же самое с его страной она написала в Твиттере: «Критика западной культуры отмены, возможно, не лучше сделана теми, кто ныне убивает мирных жителей за преступление сопротивления или заключенных и отравляющих своих критиков. #ISStandWithUkraine». В твите была ссылка на новость о заключении Алексея Навального, ведущего оппозиционного деятеля России.

На первой полосе The Guardian сообщается, что на прошлой неделе в результате взрыва российской бомбы в театре в украинском городе Мариуполь погибли около 300 человек. Власти в Мариуполе заявили, что не менее 300 человек были убиты в результате российской бомбардировки театра на прошлой неделе, что впервые привело к смертоносной атаке с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину больше месяца назад.

Цифра, основанная на свидетельских показаниях, поступила от группы ООН по правам человека в Украине, группа также сообщила, что имеет сообщения о массовых захоронениях в южном портовом городе, в том числе о массовых захоронениях 200 человек.

Мариуполь стал свидетелем одних из самых ужасных сражений и обстрелов гражданских объектов. Он мешает России обеспечить сухопутный коридор между Крымом и восточным регионом Донбасса, включающий удерживаемые пророссийскими силами части Луганска и Донецка.

Газета «I» начинается с рассказа о том, на что сейчас похожа жизнь «Внутри Чернобыля», атомной станции, захваченной российскими войсками в прошлом месяце. Издание цитирует бригадира цеха по переработке радиоактивных отходов, который говорит, что персонал работает круглосуточно, что увеличивает риск аварии.

Европа. Австрия. Газета «KURIER» разместила анонс статьи на первой полосе, придав ей заглавие: «Гордиев газовый узел».

Выйти – но как? Европа хочет как можно больше снизить свою зависимость от российского газа и находится от двери до двери в Персидском заливе. США также предлагают себя как поставщика, но количество не так легко заменить, особенно в краткосрочной перспективе, — рассказывает издание.

«Оставшись, убежала, эмигрировала» — заглавие в австрийском «Der Standart». Фото подписано на первой полосе: «О войне для «Стандарта» пишут автор Елена Стязьхина, куратор Екатерина Яковленко и исследовательница Лидия Акришора»7 Когда месяц назад российские войска вторглись в Украину, эти три женщины начали записывать свои наблюдения и мнения – с трех точек зрения : первая осталась в Киеве, вторая убежала, третья уже давно живет в Вене. Ее дневники являются удручающим свидетельством несокрушимой силы украинских женщин.

«США заменит треть поставок газа из России» – еще одна колонка на первой полосе.

Опасность спада из-за быстрого прекращения добычи нефти и газа

США вскоре хотят заменить до трети природного газа, ранее поставлявшего в ЕС Россия. К 2030 году в Европу будет ежегодно поступать дополнительно 50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Это соответствовало бы примерно трети объема, доставленного из России в 2021 году, как вместе сообщили в пятницу президент США Джо Байден и президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен. Уже в этом году Вашингтон намерен поставить 15 млрд кубометров в дополнение к уже согласованным объемам.

В связи с мерами Запада министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «тотальной гибридной войне», которая была объявлена его стране. Однако в своей речи президент Владимир Путин сравнил отмененные выступления лояльных режиму российских артистов с сожжением книг нацистами.

Будь Австрия за бойкот российской нефти и газа, это был бы путь к рецессии с возможным снижением экономического производства на два, три или четыре процента, сказал руководитель Wifo Габриэль Фельбермайр, предостерегая от поспешных решений. Без дешевого газа целые отрасли индустрии под опасностью.

Германия. Газета FAZ, Подпись фото на первой полосе: «Главнокомандующий проверяет стрижки: После трех Брюссельских саммитов президент Джо Байден посетил дислоцированных там американских солдат и встретился с президентом Дудой»

Главный материал на первой полосе: «Поражение Путина»

Путин всегда понимал украинский вопрос как геополитический, по крайней мере, так он его изображал. Она потерпела свое первое поражение на этом фронте, как показали саммиты на этой неделе в Брюсселе. Были тактические разногласия, но в целом НАТО, ЕС и G7 все еще были согласны. Прежде всего, Путин получает больше того, что он действительно хотел сократить: больше солдат Альянса и оружия на восточном фланге, больше американских солдат в Европе. Сейчас даже российский газ заменяют американским. Путин хотел вытеснить Соединенные Штаты из Европы. Зато он закрепляет их на континенте сильнее, чем когда-либо после окончания холодной войны. Все стратегические территориальные достижения, которые Россия получила за последние десятилетия, от энергетики до RT, он проиграл в своей непродуманной захватнической войне.

Даже на самой Украине он не может быть уверен в победе. Еще несколько недель тому назад трудно было представить успех в отвоевании городов и районов. На данный момент война на истощение кажется более вероятной, чем очередное продвижение России, хотя не следует недооценивать военные возможности страны. Слабость Путина прежде всего в сочетании нескольких неблагоприятных факторов: операционных трудностей, западных санкций, беспорядков в элите.

Однако перспективы для Украины остаются сложными. На этот раз Зеленский не достиг многого в Брюсселе, что также связано с тем, что Запад уже ввел жесткие санкции. Скорее приближение Украины к ЕС, на что он, очевидно, возлагает большие надежды, сейчас мало выиграло; в войне присоединение все равно исключено. Зеленский должен быть осторожным, чтобы не преувеличивать со своей риторикой.

Еще одна статья «ЕС и США подписали энергетическое партнерство. Треть российского газа подлежит замене».

В ближайшие годы ЕС хочет заменить треть поставок российского газа сжиженным газом из США. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент США Джо Байден объявили о новом энергетическом партнерстве в пятницу на полях саммита ЕС в Брюсселе. Таким образом, Соединенные Штаты и ЕС договорились поставить 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в дополнение к ожидаемым в этом году 22 миллиардам кубометров. В последующие годы ожидается, что дополнительные поставки увеличатся до 50 миллиардов кубометров в год – и таким образом заменят треть сегодняшнего импорта газа из России.

«Нам не нужно обеспечивать поставки на следующую зиму, но и на следующие годы»,

– сказала фон дер Ляйен. Байден подчеркнул, что сотрудничество имеет две цели: оно должно помочь ЕС освободиться от зависимости от России и снизить потребление энергии в целом через тесное технологическое партнерство.

Для того чтобы иметь возможность поглощать дополнительный жидкий газ, ЕС должен инвестировать в расширение своих терминалов СПГ и сети трубопроводов. С этой целью комиссия также будет способствовать строительству установок регазификаций, сообщили в комиссии. Соглашение устанавливает рамки, гарантирующие долгосрочную закупку газа ЕС. Соглашение не определяет точную цену для участвующих компаний, но указывает справочные цены, чтобы она не поднималась слишком высоко. По словам министра экономики Роберта Хабека (Зеленые), Германия в это время сократила долю России в импорте немецкого газа с 55 до 40 процентов. Группы RWE и Uniper также обеспечили варианты трех плавучих терминалов для высадки и регазификации СПГ от имени Берлина. Они должны служить временным решением, пока не появятся постоянные терминалы СПГ.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби во время разговора с FAZ Германия и европейцы надеются на скорую замену российского газа. «Если вы хотите снизить зависимость от России или других стран, вам нужно планировать, и на всю разработку нужны годы». Аль-Кааби противоречит сообщениям о соглашении между Германией и Катаром относительно долгосрочного энергетического партнера Шанка. При этом министр дал понять, что «четкая воля» и большой интерес к ведению бизнеса.

«Церковь и война» – еще один материал в FAZ

Не только революции, но войны могут выступать двигателями мировой истории. Достоверности и рутины оказываются устаревшими, дебаты быстро перестраиваются. Таким моментом кажется российская захватническая война против Украины. Однако начинающиеся познавательные процессы не одинаковы для всех, но для одних более болезненны, чем для других. Люди, которые чувствовали уверенность в своем нравственном превосходстве, вдруг сталкиваются с возможностью, что не другие, а они сами. Тогда вы можете отреагировать на это саморефлексией или сопротивлением.

Церковь является важнейшим местом такой борьбы. Со времен прений о перевооружении в 1950-х годах, в частности, евангельская церковь непрерывно занималась вопросами войны и мира и срочно задумывалась над этим вопросом на фоне немецкой истории. Внутри церкви есть два противоположных лагеря: ориентированное на пацифист, крыло, критикующее вооружение, которое любит претендовать на наследие исповедующей Церкви и видит в церкви моральный двигатель и авангард для политики. С другой стороны есть теология, глубокая грамматика которой продолжает следовать лютеранской доктрине двух царств, согласно которой безопасность и справедливость в греховном мире нужно защищать насилием, если это необходимо. Однако в постоянной борьбе между этими двумя лагерями только первое течение недавно смогло закрепиться: в 2007 году в меморандуме EKD заменил старую доктрину «справедливой войны», которую Августин пропагандировал перед Лютером, концепцией «простая война». С одной стороны, это было следствием того, что считалось в то время замены обычных сухопутных войн между государствами асимметричными вооруженными конфликтами, но в то же время всеобщее признание гарантии безопасности военными средствами было снижено.

2019 Синод ЕКД принял тогда пошедший еще дальше и рекомендовал противодействовать насилию не контрнасилием, а «активным отказом от насилия». Поэтому федеральному правительству было рекомендовано, среди прочего, инвестировать запланированные два процента экономического производства в «ненасильственное урегулирование конфликтов», а не в вооружение. Решение было принято потому, что вряд ли кто-то производил подготовительные работы, в частности от Баденской и Рейнской региональных церквей. Таким образом, развитие протестантской этики мира можно рассматривать как следствие общего сужения внутрицерковных дебатов.

Российское вторжение в Украину в настоящее время приводит к жесткому столкновению мирной дружеской этики с затемненной реальностью. Дискуссия о том, какие выводы из этого должна сделать Церковь уже разгорелась. В новом заявлении епископы ЕКД называют право Украины на самооборону «бесспорным», но не занимают четкую позицию по поставкам оружия.

для Киева или инвестиции в Бундесвер. Переформулирование этики мира, к чему призывают некоторые епископы внутри страны, пока не предвидится.

Дания. Поведение «Politiken» анонсирует три материала на первой полосе:

● «Война в Украине привела Польшу в Соединенные Штаты»

● «Когда Путин ведет переговоры, должен быть повержен»

● «Роман Лейфа Давидсена описывает Ленина как лидера-параноида»

11. Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands».

Частные группы доставляют техника для украинской армии. Вице-спикер литовского парламента Паулюс Саударгас возглавил одну из автоколонн, перевозивших частное военное оборудование в Украину – надпись на фото на первой полосе.

Главный материал: «Правительство ожидает 100 000 беженцев, пока проблемы растут».

Правительство Дании ожидает от Украины гораздо больше беженцев, чем до сих пор, и признает, что перед заведениями дневного ухода и школами стоит, в частности, новый серьезный вызов. Министр образования поощряет учителей и воспитателей-пенсионеров записаться в приемные классы и детские учреждения, которые должны принимать тысячи новых детей в то время, когда уже есть дефицит кадров. Исследователь ожидает заметного давления на традиционные социальные службы, в то время как в Кристиансборге разгорелась новая борьба по поводу того, как оплачивать счет для многих новых граждан.

Еще одно заглавие: «Украинские силы растут, а российская верхушка впервые сигнализирует о снижении амбиций».

Бельгия. Издание «De Morgen» заголовок на фото «В сильно осажденном городе Мариуполь украинский фотограф Евгений Малолетка помогает

в эвакуации пожилой женщины

ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТЕР НА ФРОНТЕ

«Я был так утомлен что сигнал воздуха – проигнорировал»

Испания. Заголовок газеты «La Vanguardia» : «Председатель правительства Испании Санчес «Иберийское исключение» позволяет ограничить цену на газ, чтобы Испания могла принять временные меры и чтобы снизить цену на свой тариф на электроэнергию».

Также газета сообщает, что Вашингтон согласился продавать Европе на 68% больше сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от России.

Подпись фото на первой полосе: «Председатель правительства Педро Санчес поздравляет премьер-министра Португалии Антониу Кошту вчера в Брюсселе».

Еще один материал на первой полосе: «Россия сосредоточит свое военное наступление в приграничном районе Донбасса». Российская армия завершила первый этап и интервенции в Украине «Увольнение» Донбасса, региона на востоке Украины, президент России Владимир Путин представил как главную цель своей военной интервенции.

Италия. Газета «La Stampa», название фото: «На кону демократия».

Блок пост возле Киева.

Швейцария: Издание « Tages-Anzeiger» на фото Зеленского: «Война не в Украине, война в Европе». Интервью с Владимиром Зеленским на 2 и 3 полосы. Президент гордится украинским народом: «Каждый из нас – президент», – сказал он в своей инаугурационной речи в 2019 году. Сегодня он прославляет народ Украины как «защитников нашей страны, нашего государства и нашего общего будущего» – подпись под фото на первой полосе.

«Вряд ли есть какая-то поддержка и деньги для принимающих семей, которые принимают людей, бежавших из Украины» — материал на первой полосе газеты. В нем говорится, что принимая семьи могут столкнуться с финансовым бременем.

Многие кантоны объявили о финансовой помощи швейцарским семьям, принимающим беженцев из Украины, но представителю швейцарской помощи беженцам неизвестно ни одного случая, чтобы деньги уже поступали. Как показывают разговоры с несколькими семьями, готовность помочь частным лицам, открывающим беженцам свои дома, сердца и кошельки, может стать финансовым бременем. В 537 принимающих семьях сейчас проживает 1300 украинцев. Еще около 30 тысяч семей зарегистрировали желание помочь.

Еще один материал «Рекламируйте компании Цюриха на украинском языке».

Статус защиты S позволяет: украинцам-беженцам разрешить работу в Швейцарии. В настоящее время кантональное управление экономики и труда получает все большее заявление на получение разрешения на работу для лиц со статусом защиты S.

Цюрихские компании активно пытаются привлечь украинцев. UBS ищет персонал кириллицей, Spitex уже общается с беженцами. Агентство временного трудоустройства Adecco со штаб-квартирой в Цюрихе также создало сайт, на котором компании и беженцы могут регистрироваться, ища работу.

Нидерланды, газета de Volkskrant Заголовок: «Как война в Украине влияет на весь мир. Западные мировые лидеры все еще надеются, что последствия войны в Украине для Европы будут ограничены. Но чем дольше продлится война, тем труднее ее будет выдержать». Подпись под фото: «Украинка с ребенком убегает через границу в Румынию. Миллионы украинцев покинули свою страну за последние недели. Нидерланды усердно ищут 25 000 дополнительных приютов для беженцев с войны. Отчет, страница 12-13».

Издание «Het Parool» . Подпись на рисунке первой полосы: «Убежали. Как украинцам ориентироваться по городу».

Анонс материала: Россия. Дерк Зауэр медиамагнат, издатель, основатель и владелец холдинга Independent Media критикует роль Русской православной церкви.

Туречинное. Газета Daily Sabah заголовок: «Крепкий камень европейской безопасности это НАТО. Эрдоган: Украинский кризис доказал две вещи: НАТО является краеугольным камнем европейской безопасности, а Турция является незаменимым союзником для обеспечения региональной стабильности, сказал Эрдоган, возвращаясь в Анкару после встречи в Брюсселе».

Фото: «Украинские солдаты с военной техникой на железнодорожном вокзале в пострадавшем Львове, Украина, 24 марта 2022 года»

США. The Wall Street Journal вышел с заглавием «Россия сосредотачивает свое внимание на Украине». Подпись фото на первой полосе: «Президент Байден посетил членов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в пятницу во время поездки в Польшу. Господин Байден встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой через день после того, как оба лидера посетили саммит НАТО по Украине».

«США обещают больше природного газа для Европы, чтобы воспрепятствовать Москве» название главного материала.

Соединенные Штаты наращивают поставки сжиженного природного газа в Европу в этом году, поскольку континент начинает всемирную охоту за новыми поставками, чтобы постепенно прекратить свою зависимость от российской энергии после вторжения в Украину.

В центре саммита президента Байдена с лидерами Европейского Союза в Брюсселе на этой неделе были всемирные попытки отучить Европу от поставок российской энергии.

США нацелены отгрузить 50 миллиардов кубометров СПГ

Европа ежегодно по крайней мере до 2030 года сообщили чиновники в пятницу, что составляет примерно треть газа, который ЕС получает от России. В прошлом году ЕС импортировал из США рекордные 22 миллиарда кубометров СПГ.

Представители США и ЕС заявили, что они стремятся увеличить экспорт США в 27 стран блока

в этом году, по меньшей мере, на 15 миллиардов кубометров СПГ по сравнению с 2021 годом. США уже пытаются превысить цель с большим отрывом в течение всего года.

Увеличение поставок газа в США частично покрывает недостатки, с которыми сталкивается Европа.

Еще один материал «Большие потери и жесткое сопротивление побуждали Москву к сдвигам. Байден посетил Польшу».

Россия заявила, что переориентирует свою миссию в Украине на восток страны, что изменило ее первоначальную попытку захватить столицу, Киев, и часть страны после того, как встретила неустанное сопротивление и понесла большие потери.

Военный толчок произошел после того, как Москва более чем вдвое увеличила количество своих военнослужащих, погибших после ее вторжения, и когда президент Байден уехал в Польшу, сигнализируя о поддержке США Украине в форме высокотехнологичного оружия. Байден также встретился с военными и президентом Польши через день после саммита Организации Североатлантического договора, на котором члены пообещали дальнейшую военную поддержку Украины.

Когда Россия начала наступление на своего младшего соседа, она атаковала с нескольких фронтов и бросилась захватить Киев быстро остановившимся воздушным штурмом. Толчок ко второму по величине городу Украины, Харькову, также остановился.

Силам, шедшим на север из контролируемого Россией Крыма, удалось завоевать позиции на юге и востоке. Но даже там борьба была ожесточенной. Россия неделями обстреливает город Мариуполь по артиллерии, но так и не взяла под контроль.

«В Польше, Байден отмечает человеческие жертвы массового выезда» пишет «The New York Times» . Фото на первой полосе: «Президент Байден посетил солдат 82-го воздушно-десантного подразделения в Жешуве, Польша, а также встретился с беженцами в соседнем центре помощи и транзита».

«Москва сигнализирует об изменении своих военных целей» название колонки на первой полосе.

Россия сообщила о возможной перекалибровке своих военных целей в Украине в пятницу, поскольку Кремль столкнулся с распространением глобального остракизму из-за жестокого вторжения, жестких западных экономических наказаний и решительного сопротивления Украины, которое, казалось, достигает определенных успехов на местах.

В заявлении Министерства обороны России говорится, что цели «первого этапа операции» «в основном выполнены», боевые возможности Украины «значительно снижены» и сосредоточены на обеспечении безопасности восточного Донбасса. где восемь лет воюют поддерживаемые Россией сепаратисты.

В заявлении Минобороны было неоднозначно по поводу дальнейших возможных территориальных амбиций России в Украине, где ее сухопутные войска были в основном заблокированы неожиданно мощным украинским военным ответом.

Но в день, когда президент Байден посещал американских солдат в Польше у границы с Украиной, это заявление предполагало возможность того, что россияне искали способ спасти какое-то достижение в начатой ими войне.

Хотя Россия не исключает, что ее силы будут штурмовать крупные украинские города, такие как Чернигов, Николаев и столицу Киев, в заявлении Минобороны сказано, что захват их не был основной целью.

«По мере выполнения отдельных подразделений поставленных задач – и они успешно решаются – наши силы и средства будут сосредоточены на главном – полном увольнении Донбасса», – сказал старший российский военный командующий генерал-полковник Сергей Рудский.

«Путешествия в центр для украинских беженцев» вторая колонка на первой полосе NYT. Президент Байден в пятницу посетил польский город неподалеку от границы разрушенной войной Украины, пообещав поддерживать солидарность Америки со странами на восточном фланге НАТО и подтвердив приверженность финансовой поддержке и гуманитарной помощи для борьбы с потрясающей волной беженцев.

Президент с первых уст слышал от президента Польши Анджея Дуды об отчаянном положении более двух миллионов человек, которые вылились в его страну только за последний месяц, изгнанные из своих домов постоянными бомбардировками по всей Украине. «Ранены» с «психическими травмами», – сказал г-н Дуда мистеру Байдену, описывая многих украинцев, прибывших практически без вещей.

«Страдания, которые сейчас происходят, находятся у вас на пороге», – сказал господин Байден господину Дуди во время брифинга чиновников, управляющих выездом украинцев в соседние страны. «В некоторых случаях вы рискуете своей жизнью и рискуете всем, что знаете, чтобы попытаться помочь».

Господин Байден не отправился в Украину из-за заботы о безопасности, о чем он жаловался в комментарии журналистам.

«Честно говоря, часть моего разочарования состоит в том, что я не могу увидеть это своими глазами, как в других местах», – сказал президент. «Они не позволили мне – это понятно, наверное».

Он встретился с господином Дудой примерно в 50 милях от украинской границы в юго-восточном городе Жешув, который стал центром гуманитарной помощи и транзитным пунктом для беженцев. Байден также посетил американские войска, расположенные на соседнем военном объекте в составе усиленных сил НАТО в Восточной Европе, поблагодарив их за то, что они служили видимым сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.

«The Washington Post» . Заголовок «В Польше Байден рекламирует помощь беженцам».

Фото: «Велосипедист едет мимо пламени и дыма в пятницу в Харькове. Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил разочарование результатами европейских встреч на этой неделе. «Мы ожидали большей храбрости. Мы ожидали смелых решений».

Заголовок колонки на первой полосе: «Россия сигнализирует о сужении целей

Украина разочаровалась в саммите НАТО-ЕС. Президент Байден посетил этот город на юго-востоке Польши в пятницу, чтобы посетить американские войска, развернутые вдоль восточной окраины НАТО в качестве оплота против российского вторжения, и похвалить гуманитарную роль Польши в приветствии более 2 миллионов украинских беженцев.

Байден, который встретился с членами 82-й воздушно-десантной дивизии и президентом Польши Анджеем Дудой, сказал, что он сожалеет, что не может пересечь границу с Украиной, которая находится всего в 60 милях, чтобы увидеть кризис своими глазами.

Но внутри Украины, где шло жестокое наступление России, старший помощник президента Владимира Зеленского сказал, что чиновники «очень разочарованы» результатами серии саммитов лидеров НАТО и Европейского Союза в среду в Брюсселе. привез Байдена в Европу

«Мы ожидали большей храбрости. Мы ожидали смелых решений», – сказал Андрей Ермак, руководитель аппарата Зеленского, в пятницу в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Американские и украинские официальные лица считают, что российская операция в некоторых аспектах уже потерпела неудачу, учитывая сильное сопротивление Украины и значительные потери России, и Россия дала сигнал в пятницу, что ее цели могут сужаться.

Еще один материал о войне в Украине: «Свидетель террора в Мариупольском театре. Бежать было их первым решением. Следующее: Как далеко бежать».

Театр в Мариуполе должен быть надежным убежищем. Его стены были толстыми и крепкими. Люди собрались в подвале, фойе и туалете за кулисами в надежде избежать российских бомбардировок Мариуполя, прибрежного города Украины, который, кажется, президент Владимир Путин собирается захватить любой ценой.

«Мы думали, что, возможно, они увидят, что там есть дети, и не бомбят», – сказал 34-летний Алексей, уехавший с женой и 7-летним сыном за день до нападения России 16 марта, покинувший часть здания в развалинах, в результате чего некоторые люди получили тяжелые ранения, а чиновники пытаются определить возможное количество погибших.

«Они даже привязали белое знамя к верхней части здания», – сказал он. Как и многие люди, опрошенные The Washington Post, он говорил при условии, что из соображений безопасности будет опубликовано только одно имя.

Судьба сотен мирных жителей, укрывшихся в здании, охватила мир с тех пор, как украинские чиновники обвинили Россию в бомбардировке здания.