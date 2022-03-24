Что пишет о войне в Украине мировая пресса: 24 марта

Британия. Полосы британских СМИ посвящены изменению налогов в Британии и распределению непредвиденных доходов в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов в государственные финансы для предвыборного снижения налогов и войне в Украине

«The Times» сообщает про выделение дополнительно 6000 ракет и боевых снарядов для Украины.

«Чубайс стал самым известным помощником Путина, уволившимся после вторжения в Украину» — заголовок FT

США обещают преследовать Россию за военные преступления пишет «Guardian». США официально обвинили российские силы в совершении военных преступлений на Украине и заявили, что будут добиваться ответственности «используя все средства». Объявление было сделано, когда Джо Байден отправился в поездку по Европе, чтобы укрепить единство Запада перед лицом все более жестокого вторжения.Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США пришли к такому выводу, используя как общедоступные, так и разведывательные источники.Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что военнослужащие России совершили военные преступления в Украине», — сказал Блинкен.«Как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях», — добавил он, заявив, что США продолжат свои усилия по сбору доказательств и обмену ими с международными организациями.

В «The Sun» основная статья посвящена тому, как Россия претендует на проведение Евро-2028, конкурируя с заявкой Великобритании и Ирландии, несмотря на то, что ей запретили заниматься международным спортом из-за нынешнего вторжения в Украину. Газета идет под заголовком «Путин в сапоге».

Европа. Австрия. Газета «KURIER» разместила анонс статьи на первой полосе, дав ей заголовок: «Женщины против русских захватчиков. В украинской армии воюют десятки тысяч женщин-военнослужащих».

Германия. Статья на первой полосе FAZ «Шольц: «Путин должен услышать правду». В ней рассказывается про дебаты по военному бюджету Германии, и что канцлер, снова позвонивший российскому президенту в среду, оправдал свои переговоры с Владимиром Путиным. Он должен «слышать правду». Своей войной Путин разрушает не только Украину, но и будущее России. Министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) объявили о дальнейших поставках оружия в Украину.

.Он сказал, что, хотя Германия хочет как можно быстрее прекратить поставки российских энергоносителей, немедленное эмбарго, которое может погрузить Германию в рецессию, не является предпочтительным методом. Если санкции ударят по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству, то пользы от них не будет никому. Ни Германия, ни НАТО не будут выполнять требования Украины о создании бесполетной зоны в украинском воздушном пространстве. » НАТО не станет стороной войны», — сказал Шольц

Еще один материал называется: «За российский газ платят в рублях», Путин: Это

касается «недружественных государств» / НАТО хочет удвоить боевые единицы

Согласно заявлению президента России Владимира Путина, Германия и другие «недружественные государства» должны платить за поставки газа в рублях. Оплата российских товаров в иностранной валюте «потеряла смысл», Запад девальвировал свои валюты, заморозив российские активы. Поставки будут продолжаться в полном объеме, заверил кремлевский босс в ходе видеоконференции, транслировавшейся по государственному телевидению. Мера направлена на 48 стран, включая все страны ЕС, США, Канаду и Великобританию. Министр экономики Роберт Хабек (зеленые) назвал заявление Путина «нарушением контракта».

Тем временем НАТО хочет удвоить количество своих боевых частей на востоке альянса с четырех до восьми. Они будут размещены в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии, как заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Это означает, что у нас будет восемь многонациональных боевых групп НАТО на всем восточном фланге», — сказал он. Главы государств и правительств тридцати государств-членов должны решить это на своей встрече в этот четверг в качестве «первого шага» к еще более значительному увеличению численности войск, которое должно произойти в среднесрочной перспективе. В то же время Столтенберг заявил о своей принципиальной готовности оставаться на своем посту после истечения срока действия контракта в сентябре.

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Poste» посвятил три материала войне и событиям вокруг Украины

«Ecco остается в России, несмотря на санкции.Ценности группы заключаются в том, что мы не подводим наших сотрудников», — говорит генеральный директор Ecco Панос Митарос.»

«После месяца войны на Украине боевой план Кремля кажется в кризисе».

«Украинские дети на дороге в польских школах. В Польше учителей не хватает, а сейчас стучится 700 000 украинских детей. Среди них Дмитрий Коваленко».

Италия. Газета «La Stampa», заголовок: «Вызов Путина: я хочу рубли за газ»

На фото обложка спецвыпуска «Нет войне», с материалом «Потому что старая жизнь закончилась». Так же газета дает материал про обстрелы Киева, российскими ракетами.

Франция. Издание «Courrier Picard» назвало свой главный материал: «Видеосвидетельство из Украины. Пока президент Зеленский общался с французскими парламентариями, Светлана Котенко, работая в l’Oise и возвращаясь в свой родной город, рассказывает о своей повседневной жизни в Украине»

Испания. Газета «La Vanguardia» дало следующую подпись под фото: «Редкое изображение похорон русского офицера, капитана Черноморского флота Андрея Пали, погибшего в боях в Мариуполе». Еще три материала газеты:

• «Брюссель предлагает ограничить цену на газ»

• «Российская армия села на мель в Украине через месяц после начало войны»: спустя месяц после начала войны в Украине, 24 февраля, русская армия села на мель перед украинским сопротивлением и понесла многочисленные потери.

• «За что введены санкции против России?»

Нидерланды, газета «AD» вышла с заголовком на первой полосе: 1 месяц войны. 9,5 млн. беженцев 1300 украинских солдат погибло, 953 жертвы среди гражданского населения.

Швейцария, газета из Цюриха «Tages-Anzeiger» вышла с заголовком: «Перекрыть подачу денег Путину»

На рисунке изображен европеец, который слушает прогноз погоды, в то время, как молния в виде Z бьет в Украину.

В основном материале говорится: В Украине уже месяц бушует война, шансы на прекращение огня не увеличиваются, а уменьшаются. Нужно больше давления со стороны Запада. Война — это туман, который опускается на страну. Бывший министр обороны США Роберт Макнамара выразился так: «Туман войны» означает: Война настолько сложна, что превосходит способность человеческого разума охватить все переменные. Наше суждение, наше понимание не подходят. И мы убиваем людей без необходимости». Цитата из другого времени, когда Россия была еще Советским Союзом. И все же это звучит так своевременно. Когда месяц назад российские танки пересекли границу Украины, это стало шоком, несмотря на созданную угрозу. По словам высокопоставленного швейцарского военного главнокомандующего Томаса Зюссли: «Моя личная оценка заключалась в том, что Россия не начнет полномасштабную войну. Я был неправ.» Как и многие другие. Владимир Путин в настоящее время является самым анализируемым человеком на планете, и все же его мотивы неясны. почему он это делает? Это мечта о Великой Российской Империи, которую он хочет возродить? Заботится ли он о своем месте в мировой истории? Верит ли он пропаганде собственного аппарата? С западной точки зрения заявления Путина кажутся иррациональными, даже бессвязными, и впечатление ухудшается с каждым публичным выступлением. Та же неопределенность висит над ходом войны. Слухи появляются быстрее грибов осенью: в Москве спецслужбы устраивают переворот! Путин сдается! Есть перемирие при посредничестве Турции!

В то же время через месяц после вторжения путинской армии надежда наступило перемирие. Обе стороны начинают приспосабливаться к длительному конфликту. Войска окопаются. Есть угроза осадных боев, разрушенных городов, еще больше гражданских целей, еще больше ненужных смертей. Специалисты предостерегают от операций с отравляющими веществами с российской стороны

Еще один материал называет: «Германия поставит больше оружия

Украине».

Западные государства обсуждают дальнейшие действия против России. С этой целью в Брюсселе проходят саммиты НАТО, G-7 и ЕС. Тем временем Германия объявила о поставке еще 2000 противотанковых оружий. Ажиотаж вызвало и заявление правительства США, согласно которому российские войска на Украине официально обвинены в военных преступлениях.

Турция. «Daily SABAH». Подпись под фото: «Ребенок спит в автобусе, который эвакуирует мирных жителей из Мариуполя в Запорожье, Украина, 23 марта 2022 г». Главный материл газеты: «Турция призывает НАТО сосредоточиться на прекращении огня в Украине».

Перед своим участием во внеочередном саммите лидеров НАТО в Брюсселе президент Эрдоган поделился ожиданиями Турции от встречи, заявив, что основное внимание должно быть сосредоточено на способах обеспечения прекращения огня в Украине, которые включают в себя больше, чем санкции и сдерживание.

Статья с заголовком: «Когда я слышу громкие голоса, я в панике»- это рассказ про украинцев в турецком городе Кушадасы.

«Люди должны понимать, что мы обычные люди. Украина нормальная страна. Русские пришли к нам без всякой причины, и поэтому наш народ так хорошо сражается, мы сражаемся за свою землю». Это слова Юлии, молодой матери, которая была вынуждена бежать из оккупированной Украины со своей 5-летней дочерью Марией. Юлия и Мария — двое из 97 граждан Украины, которые в настоящее время проживают в Кушадасы, известном курортном центре на побережье Эгейского моря в Турции. Это была спасательная операция, достойная голливудского блокбастера, за исключением того, что участники были реальными невинными жертвами вторжения соседней страны, а не хорошо оплачиваемыми кинозвездами. Так как же им удалось сбежать?

Поселившись в Турции 16 лет назад, Елена Бургач сейчас является заместителем председателя Украинского культурного союза Кушадасы и членом исполнительного комитета городского совета, состоящего из 16 человек. Учитывая ее украино-турецкое происхождение, она лучший человек в Турции, к которому можно обратиться, если вы хотите помочь на местах в Украине. Известный туроператор, который в прошлом сотрудничал с украинскими партнерами для доставки украинских туристов в Турцию, Бургач сказала, что они организовали вылет 120 беженцев в Турцию из Молдовы.

Также на первой полосе газеты рассказывается, что «Арендная плата за квартиру в приграничном городе Эдирне выросла на фоне притока украинцев»

Также в газете говорится, что украинские лидеры обвинили Россию в захвате 15 спасательных рабочих и водителей из гуманитарного конвоя, пытавшихся доставить в окровавленный край крайне необходимые продукты питания и другие припасы впортовый город Мариуполь, который теперь также подвергается мощной морской атаке после нескольких недель воздушных и наземных ударов.

Япония, США и Израиль. Газета «The Japan Times» подписало фото: «Депутаты нижней палаты парламента Японии аплодируют выходу президента Украины Владимира Зеленского на экран в режиме видеоконференции в офисе Палаты представителей в Токио. Зеленский сослался на бряцание ядерной саблей президента России Владимира Путина, которое нервирует многих, особенно в Японии». Главный материал газеты вышел с заголовком: «Зеленский приветствует позицию Японии в отношении России. В своем выступлении президент Украины предупреждает о ядерной угрозе Путина».

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером выступил с онлайн-обращением к японским законодателям, в котором поднял угрозу ядерной катастрофы в своей стране и похвалил Японию как «лидера в Азии» за ее реакцию на российское вторжение.

«Япония была первой (страной) в Азии, которая действительно оказала давление на Россию для восстановления мира, которая поддержала санкции против России, и я призываю вас продолжать это делать», — сказал Зеленский перед переполненной аудиторией в прямом эфире.

Харизматичный украинский лидер также стремился привлечь японскую аудиторию, упомянув ключевые моменты современной истории страны: атомные бомбардировки в конце Второй мировой войны, ядерную катастрофу на Фукусиме в марте 2011 года и химическую атаку в Токио.

Бряцание ядерной саблей президента России Владимира Путина встревожило многих, но особенно задело за живое в Японии. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, как единственной страны, подвергшейся нападению с применением ядерного оружия, запечатлелись в сознании японцев.

Зеленский подчеркнул угрозу, заявив, что мир наблюдает и задается вопросом, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие.

Украинский президент также сделал зловещее замечание о химическом и биологическом оружии, повторив предупреждения президента США Джо Байдена о наличии «явных» признаков того, что Россия рассматривает возможность его применения.

«Я получил сообщения о том, что Россия готовится применить химическое оружие, в том числе газ зарин», — сказал Зеленский, вызвав воспоминания о нападении секты «Аум Синрике» в марте 1995 года, когда зарин был выпущен в токийское метро, в результате чего погибли 14 человек. и ранив тысячи.

Восхваляя Японию, Зеленский также призвал Токио продолжать накладывать санкции на Москву, а украинский президент предложил ввести торговое эмбарго на российские товары.

«Чтобы остановить цунами российского вторжения, (Япония) должна запретить торговлю, а компании должны уйти из России», — сказал он.

В статье «Надежды Путина на «новую эру» не оправдались», газета пишет, что через два дня после того, как президент России Владимир Путин ввел свои вооруженные силы в Украину, российское государственное информационное агентство РИА «Новости» опубликовало статью, в которой предполагалась неминуемая победа. Он праздновал «новую эру», отмеченную окончанием западного господства, разрывом связей между США и континентальной Европой и возвращением России на ее законное «пространство и место» в мире.

В то время как война бушует, провозглашение прихода единого Русского мира, который объединит Украину с Беларусью и Россией, выглядит в лучшем случае преждевременным. РИА Новости вскоре удалило статью. Но в одном автор был прав: решение Путина о вторжении действительно меняет международный порядок, только не обязательно так, как он планировал.

От Берлина до Лондона и прибалтийских столиц, таких как Таллинн, показатели защиты Европы были разорваны. Крупномасштабная война больше не является немыслимой, и страны пересматривают, что они тратят, что они покупают и как им нужно воевать.

Вместо того чтобы отделиться от США, европейские члены НАТО уцепились за него. Вместо того, чтобы сократиться до размера, существовавшего до расширения 1990-х годов, как требовал Путин перед своим вторжением, альянс размещает больше личного состава на своих границах. НАТО направило дополнительно около 3000 военнослужащих на свой восточный фланг, а также вертолеты, танки и истребители, чтобы сдержать любое потенциальное решение Кремля расширить поле боя.

«Независимо от того, чем обернется эта война — и как бы цинично это ни звучало сейчас, — историки скажут, что нападение Путина на Украину дало Европе время, необходимое для восстановления, чтобы она могла противостоять России, а затем и Китаю», — сказал генерал. Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенными силами Великобритании. «Украина платит высокую цену, чтобы выиграть для нас время».

Большой вопрос для Европы будет заключаться в том, что она будет делать с этим временем. Обязательство Германии потратить дополнительно 100 млрд евро (13,35 трлн. иен) — лишь наиболее очевидный пример военного усиления, который имеет последствия для баланса сил в Европе, а также в отношениях с Россией.

Другие страны тоже увеличивают свои оборонные бюджеты, в том числе три крошечных прибалтийских государств.

Первая полоса японской газеты «The Asahi Shimbun» также рассказывает о выступлении Президента Украины по видеосвязи перед японским парламентом.

США. The Wall Street Journal вышел с заголовком «Российские потери растут». Фотография подписана: «В среду в Севастополе (Крым) состоялась панихида по заместителю командующего Черноморским флотом России Андрею Палию, погибшему в воскресенье в бою с украинскими войсками в азовском порту Мариуполь».

Материал на первой полосе: «Байден находится в Брюсселе для переговоров с союзниками; В НАТО заявили, что Москва потеряла до пятой части своих сил

По оценкам НАТО, Россия потеряла пятую часть своих боевых сил, направленных на Украину, примерно за месяц боев.

когда президент Байден и лидеры альянса собрались в Брюсселе на саммит, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева в отражении российского вторжения.

От 7000 до 15000 российских солдат были убиты на Украине, а в общей сложности до 40000 российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести, заявил высокопоставленный военный представитель Организации Североатлантического договора. Россия также могла потерять 10% своего оборудования, что ослабило способность Москвы поддерживать темп своих операций, сказал другой представитель НАТО.

Подсчет потерь подчеркнет, насколько серьезное нападение России на Украину.

Еще один материал, называется: «Москва чувствует боль от санкций против нефти». Война президента Владимира Путина на Украине и ответная волна западных санкций начинают бить по двигателю экономики России: ее колоссальной нефтегазовой промышленности. США и Канада запретили импорт небольшого количества российской нефти, в то время как Европейский союз рассматривает вопрос о запрете. Но по большей части западные санкции до сих пор избегали прямого ограничения большей части российского энергетического экспорта. Однако ограничения США и ЕС уже отрезали России доступ к финансированию и передовым технологиям для разработки и обслуживания ее стареющих месторождений. Тем временем исход западных энергетических компаний подрывает крупные проекты изАрктики до Тихого океана. Тем временем трейдеры и банки в последние недели избегают поставок российской нефти. Все это угрожает добыче нефти в России, которая составляет каждый десятый баррель, добываемый в мире. Другие нефтегосударства, находящиеся под санкциями, такие как Иран и Венесуэла, изо всех сил пытались оправиться от сильного удара по добыче, вызванного такими ограничениями. Аналитики предупреждают, что Россия тоже может.

«Это отбросит отрасль на много лет назад, — сказал Михаил Крутихин, партнер независимой консалтинговой фирмы RusEnergy, консультирующей российские нефтяные компании. «Это означает потерю конкурентоспособности».

Также в другом материале говорится, что США и союзники спешат пополнить запасы оружия, поскольку запасы Киев иссякают.

«Стремясь ограничить Россию, союзники наращивают силы возле Украины» пишет The New York Times. Фото на первой полосе: «Владимир Богданов, 80 лет, едва избежал травм, когда осколки от ракетного обстрела разорвали его киевский дом в среду».

Материал справа «Байден в Европе встретится с НАТО — опасаются, что конфликт будет разрастаться»

В среду НАТО объявило об удвоении своего военного присутствия возле Украины и заявило, что альянс поможет стране подготовиться к возможным химическим, биологическим и даже ядерным угрозам со стороны российских оккупантов, что станет немыслимым расширением в месячной давности. война.

Заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга было сделано за несколько часов до того, как президент Байден приземлился в Европе для участия в чрезвычайном совещании по стратегии с альянсом, созданным в 1949 году для сдерживания Советского Союза. Предупреждения подчеркивали настоятельную необходимость усилий по недопущению распространения конфликта за пределы Украины и вовлечения НАТО в прямую борьбу с Россией.

Возможность того, что Россия может прибегнуть к оружию массового уничтожения, также отражала неспособность российских вооруженных сил — даже с использованием оружия неизбирательного действия, направленного на запугивание гражданского населения — добиться большего, чем тупиковая ситуация перед лицом неожиданно упорного украинского сопротивления.

В еще одном материале рассказывается, что: «Москва и ультраправые США обмениваются мнениями»

После того как президент России Владимир В. Путин заявил, что действия против Украины были предприняты в целях самообороны, ведущий Fox News Такер Карлсон и консервативный комментатор Кэндис Оуэнс повторили это утверждение. Некоторые крайне правые американские новостные сайты, такие как Infowars, разожгли давние и необоснованные заявления России о том, что Соединенные Штаты финансируют лаборатории биологического оружия в Украине.

«The Washington Post». Заголовок «США обвиняют Москву в военных преступлениях». Материал сопровождается фотографией на первой полосе: «Тело Данила, скончавшегося за два дня до своего 18-летия, в понедельник вывозят из морга в Николаеве, Украина».

Статья «Российские военачальники отклонили звонки из США, заявил Пентагон». Неоднократные попытки высшего оборонного и военного руководства Соединенных Штатов поговорить со своими российскими коллегами на протяжении последнего месяца отвергались Москвой, что оставило две крупнейшие ядерные державы в неведении относительно объяснений передвижений военных и вызвало опасения. крупного просчета или несчастного случая на поле боя.

После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но русские «Пока отказываются вступать в бой», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби в заявлении в среду.

Попытки звонков Остина и Милли, о которых ранее не сообщалось, произошли в то время, когда Россия проводит операции у границ членов НАТО, Польши и Румынии, в то время как Соединенные Штаты и их европейские союзники проводят учения. Москва и Вашингтон поддерживают канал разрешения конфликтов, но нынешние и бывшие официальные лица говорят, что контакт с высокопоставленными военачальниками необходим, чтобы избежать ненужной эскалации или путаницы.

В колонке справа с заголовком: «Попытки окружить Киев замедляются

Удары по гражданским объектам подтверждают заявления о зверствах»

Спецслужбы США видят конкретные доказательства военных преступлений российских войск на Украине, заявила администрация Байдена в среду, когда президент Байден прибыл в Европу, чтобы заручиться поддержкой НАТО для усиления экономического и военного давления на Москву.

Россия нанесла новые ракетные удары по жилым кварталам Киева и других ключевых городов, когда война достигла четырехнедельной отметки, в то время как украинские войска продолжали контрнаступление, освобождая части Макарова, стратегического пригорода к западу от столицы, который подвергся нападению российских войск три недели назад.

Журналисты, посетившие анклав, стали свидетелями жестоких обстрелов и заявили, что российские оккупанты продолжают удерживать часть города. Российские войска понесли тяжелые потери в Украине, в том числе от 7000 до 15000 погибших с начала вторжения, согласно новой оценке высокопоставленного военного представителя НАТО. Авиаудары и обстрелы со стороны России разрушили гражданскую инфраструктуру на больших участках страны, включая школы и больницы. Всемирная организация здравоохранения в среду заявила, что подтвердила 64 нападения на медицинские учреждения, пациентов и медицинских работников во время почти месячной войны, в результате которых 15 человек погибли и 37 получили ранения.

«Системы здравоохранения, учреждения и медицинские работники не являются и никогда не должны быть целью», — заявил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Николаев стоит на своем, разрушительная стоимость». Сергей был в морге, чтобы забрать тело своего младшего брата. Затем он вошел в комнату с трупами, расставленными рядами на полу. Большинство из них были одеты в военную форму и искалечены. У некоторых отсутствовали конечности. Ему было интересно, знает ли он некоторых из них, сказал он, но в наши дни трудно уследить, кто жив, а кто мертв.

«Там должно было быть 200 человек», — сказал Сергей, украинский солдат. Как и другие в этом отчете, The Washington Post идентифицирует его только по имени из соображений безопасности и в соответствии с военными правилами.

Газета «The Jerusalem Post» вышло с заголовком «Ветеран Кремля ушел в отставку из-за Украины/ Вторжение продолжается второй месяц»/Путин отвечает изменениями в платежах за нефть». Российские войска бомбили районы украинской столицы Киева в среду, через месяц после их штурма, в то время как западные лидеры собрались в Брюсселе, чтобы спланировать дополнительные меры по оказанию давления на президента России Владислава. Реагируя на череду западных санкций, которые сильно ударили по экономике России и заморозив свои активы, Путин заявил, что Москва планирует перевести продажи газа «недружественным» странам на рубли, что встревожило международные рынки. А в знак раскола в рядах Москвы ветеран-помощник Путина Анатолий Чубайс подал в отставку из-за войны на Украине и покинул Россию, не собираясь вернуться, сообщили два источника. Он был первым высокопоставленным чиновником, порвавшим с Кремлем с тех пор, как Путин начал свое вторжение 24 февраля. Хотя силы вторжения застопорились на некоторых участках, а ожесточенное украинское сопротивление разрушило их надежды на быструю победу, российская артиллерия

Подготовил Сергей Чернявский