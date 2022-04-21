Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 20 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Россия штурмует украинский Донбасс, прах Мариуполя, чем может помочь Германия, поставки тяжелого оружия из США и исследования ООН — люди, бегущие из своей страны во время конфликта, остаются далеко от нее в среднем на двадцать лет

Британия и Шотландия

The Guardian вышла с материалом: «Россияне захватили город на Донбассе»

Масштабное наступление России с целью захвата Донбасса началось вчера, когда войска захватили город Кременная на востоке Украины и начали продвижение к стратегическому украинскому военному узлу Краматорск.

Губернатор области заявил, что украинские солдаты покинули Кременную, город с населением более 18 000 человек, после того, как он подвергся яростному нападению со стороны России. По его словам, штурм велся «со всех сторон». Это первая победа Москвы с тех пор, как в понедельник началась ее битва за Донбасс.

«Кременная находится под контролем «орков» [русских]. Они вошли в город», – сообщил на брифинге губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Нашим защитникам пришлось отступить. Они закрепились на новых позициях и продолжают сражаться с российской армией».

Гайдай сказал, что «невозможно» узнать, сколько мирных жителей было убито: «У нас есть официальная статистика — около 200 погибших, — но на самом деле их гораздо больше». Он сказал, что происходили «уличные бои», когда россияне застрелили четырех человек, пытавшихся скрыться по машине.

Город уже был разрушен массированным русским артиллерийским обстрелом. Он расположен неподалеку от территории, удерживаемой промосковскими сепаратистскими русскими войсками.

«Financial Times» сообщает, что президента Байдена призывают наложить санкции на юристов в Великобритании, работавших на российских олигархов.

В нем сообщается, что конгрессмен-демократ Стив Коэн написал госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом ввести запрет на въезд в США для тех, кто помогал богатым людям, близким к Кремлю, принимать меры против журналистов-расследователей.

Как сообщает The Telegraph, премьер-министр обвинил Би-би-си и архиепископа Кентерберийского в том, что они более критичны к № 10, чем к президенту России Владимиру Путину. Господин Джонсон сделал это заявление на встрече поклонников консерваторов, где он обвинил телекомпанию и Джастина Уэлби в «неправильном толковании» планов правительства по отправке просителей убежища, которые, как считается, незаконно въехали в Великобританию, Руанду.

The Courier сообщает, что бывший ученик средней школы Перта был подвергнут критике после публикации видео британского военнопленного, сдавшегося во время боевых действий в Украине. Видео было редактировано, чтобы показать, как он берет интервью у Эйдена Эслина в наручниках и говорит ему, что наказание за его действия обычно смерть.

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» — Заголовок «Великое наступление на Востоке Украины в разгаре».

Подзаголовки:

Нападение на последний бастион в Мариуполе

Москва высылает четырех венских дипломатов

Во вторник Россия снова значительно активизировала свои атаки на востоке Украины. Украинский Генштаб сообщал о многочисленных взрывах вдоль линии фронта и нескольких крупных городах, а сама Москва говорила об авиаударах по меньшей мере по 60 целям. Местные власти также сообщили о захвате города Кременна.

По данным российского правительства, это начало новый этап «спецоперации» по освобождению Востока Украины и «восстановлению мирной жизни». С другой стороны, советник президента Украины Владимир Зеленский заявил, что он убежден, что наступление России не удастся, поскольку у противника не хватает сил, чтобы прорвать украинские рубежи обороны…

…Во вторник Москва объявила о выдворении нескольких европейских дипломатов. Нежелательными были признаны 21 человек из Бельгии, 15 из Нидерландов и четверо из Австрии. Были вызваны послы всех заинтересованных стран.

За последние несколько недель многие европейские страны, такие как Германия, Франция, Италия и Испания, выслали десятки российских дипломатов. Москва отреагировала на это, выдворив десятки европейских дипломатов. Австрия выслала четырех русских дипломатов.

Издание «KURIER». Заголовок: Российская армия сражается на востоке, но как далеко хочет зайти Путин?».

Пока неизвестно, будет ли атака только на Донбассе.

Газета «Vorarlberger Nachrichten» вышла с заголовком: «Горе и гнев в Украине».

Страдания народа Украины необъятны. Захватническая война Путина уносит все больше жертв. Такие могилы, как эта в Ирпене, являются немыми свидетелями российского вторжения в соседнюю страну».

Италия. Газета «La Stampa», вышла с заголовком на фото: «Прах Мариуполя»

Нидерланды. Газета «de Volkskrant» — Подпись на фото: «Почему солдаты сходят с ума на войне»

Российская армия начала наступление на Донбасс. На ранее захваченных территориях русские солдаты беззастенчиво вели себя. Как война может стирать нравственные пределы? «Намного легче убивать, когда не видишь, не слышишь и не чувствуешь запах страданий своих жертв».

Подпись под фото: «Русский военный заходит в театр Мариуполя, разрушенный русской армией 16 марта».

Издание «Het Parool». Заголовок: «Город ищет место для постоянного проживания украинцев

Амстердам хочет открыть приемные центры, где украинцы могут оставаться годами. Город готовится к долгому пути, потому что есть вероятность, что многие останутся здесь на долгие годы.

В то время как Flixbus ездит в Украину с понедельника, Амстердам является первым голландским городом, готовящимся к тому, чтобы украинцы остались здесь на долгие годы. Идея в том, что многие беженцы вернутся нескоро, поэтому Амстердам должен стать для них домом.

Дом-интернат De Riekerhof в Амстердаме Nieuw-West должен стать одним из мест, где могут жить украинцы. Дом в Слотерваарте состоит из двухкомнатных квартир, каждая с кухней, душем и туалетом и вмещает от 250 до 300 человек. В ближайший месяц муниципалитет хочет подготовить дом к проживанию, чтобы первые беженцы могли заселиться в июне.

Олдермен Рутгер Гроот Вассинк (социальные вопросы и беженцы) говорит, что гостиницы и общежития, в которых останавливаются сейчас украинцы, не подходят для длительного проживания. «Кризис сейчас начинает продолжаться дольше. После первых аварийных решений придется находить конструктивные решения. Мы вступаем в другую фазу».

Украинцы могут находиться в локациях от одного года до трех лет. Дети могут идти в школу, а взрослые могут искать работу на хорошей основе. Политолог Саския Бонжур, доцент UvA, специализирующийся на европейской политике в области миграции и предоставления убежища, называет долгосрочный прием положительным моментом. «Это фантастика для возможности хорошо интегрироваться здесь».

Она упоминает предварительные условия приема. Это должны быть дома, где украинцы могут жить «достойно». Со школами поблизости, хорошим общественным транспортом и крепкими стенами, чтобы было мало шумового загрязнения. Бонжур: «У людей много стресса и забот. Важно, чтобы они не испытывали друг от друга особых неприятностей, чтобы между жителями не возникало дополнительных трений».

Но прежде всего Бонжур видит преимущества в приеме, отчасти потому, что большинство людей говорят на одном языке. «Они могут помочь друг другу найти работу через созданную сеть. И хотя есть моральная поддержка, потому что они говорят на одном языке и имеют общую историю».

Исследования Организации Объединенных Наций, среди прочего, показывают, что убегающие из своей страны во время конфликта люди остаются далеко от нее в среднем на двадцать лет. Это видно из групп боснийцев, приехавших в Нидерланды в 1990-е годы, и возвращение прибывших сюда в 2015 году сирийцев также пока нереально.

Ожидается, что украинцы останутся надолго. Грут Вассинк хочет, чтобы правительство уделяло этому больше внимания. «В Тер-Апеле уже больше года наблюдается нехватка кроватей. Кабинет министров должен выйти за пределы кризиса и составить долгосрочный план вместе с муниципалитетами, как они этого хотят. Как они представляют убежище? Работа? живые деньги? Это большая головоломка, и мы должны подготовиться к тому, что она займет много времени».

Кроме De Riekerhof, у муниципалитета еще три места приема. Одним из них является Плантаж Мейдерграхт, где живут незарегистрированные мигранты. Временные объекты, сравнимые с контейнерными домами, должны быть построены в Кавель Парнас на юге и на автостоянке Sportpark Melkweg на севере. Во всех локациях есть место, по меньшей мере, для сотни украинцев.

Амстердам ведет переговоры с муниципалитетом Аудер-Амстел по пятому месту. Грут Вассинк говорит, что в долгосрочной перспективе эти места должны быть пригодными для размещения беженцев из других стран. Через месяц муниципалитет примет окончательное решение, можно ли здесь продолжить прием.

Издание «AD». Заголовок: «Новая фаза» на Востоке Украины»

Подпись под фото: «Сильные бомбардировки Харькова и Мариуполя вчера объявили о новом этапе войны в Украине. Россияне активизировали наступление на Луганск и Донецк, в т.ч. Жители пытаются выжить среди завалов, как здесь, в Мариуполе».

Польша. Газета «Gazeta Wyborcza» – «Россия штурмует украинский Донбасс»

Испания. Газета «La Vanguardia» — Россия атакует 480-километровым фронтом на востоке Украины

Франция. Газета: Le Monde Заголовок: Украина: Россия усиливает свое наступление, чтобы захватить Донбасс.

Ирландия. Газета The Irish Times, заголовок — В отелях заканчивается место для украинских беженцев.

Подзаголовки:

Ожидается, что на краткосрочной основе Millstreet Arena примет 300 новых человек

Российские войска при поддержке артиллерии начинают наступление на востоке Украины

Сотни беженцев, которые убегают от войны в Украине, с этой недели должны быть размещены в экстренных помещениях в Корке, сообщили сегодня в Кабмине.

Около 1000 украинцев, спасавшихся от российского вторжения, прибыли в Ирландию на пасхальные выходные.

Сегодня вечером Кабинет министров получит обновленную информацию о реакции правительства на кризис, причем министрам будет сообщено, что размещение в отелях сейчас почти готово.

Правительство ожидает, что с этой недели начнется использование помещения экстренной помощи на Милстрит Арене в Корке с 300 доступными местами.

Источники указали, что местные власти начали использовать временное экстренное жилье на прошлой неделе и продолжали делать это в Пасхальные выходные, поскольку количество отелей было низким, а стойки регистрации в Citywest в Дублине должны были быть свободными, чтобы обслуживать больше прибывающих.

По словам источников, Милстрит предназначен для размещения беженцев на краткосрочной основе, пока не станет доступным среднесрочное жилье.

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «После боя перед боем: украинские инженеры собирают неразорванные боеприпасы в Гостомеле под Киевом».

Колонка справа: «Что может предложить Германия».

С российским наступлением на Донбассе, которое сейчас, вероятно, началось, война в Украине вступает в новую, возможно, решающую фазу. После поражения в Киеве Путин не может себе позволить еще одну неудачу. Если бы он снова не смог утвердиться на востоке страны, его кампания до определенного времени провалилась бы. Однако если бы он смог расширить два сепаратистских района и установить постоянную сухопутную связь с Крымом, то впервые с начала войны у него было бы что-то, что он мог бы преподнести как победу, прежде всего, родной толпе.

Однако быстрое решение маловероятно. По западным оценкам, русские военные сделали выводы из ошибок на севере; из-за рельефа местности теперь ожидается продолжительное полевое сражение. Украина имеет большой опыт окопной войны, которая велась на Донбассе последние восемь лет, но, безусловно, будет продолжать зависеть от военной помощи Запада.

Американское правительство уже адаптировалось к новой ситуации с последними поставками оружия, включая гаубицы.

Германия борется с этим. В течение нескольких дней в дебатах доминировали громкие призывы к тяжелому оружию, некоторые из которых происходили от людей, которые до 24 февраля не были известны как поклонники оружия. С другой стороны, канцлер, любящий хвастаться своими лидерскими качествами, колеблется. Если смотреть трезво, необходимо учитывать два аспекта: с одной стороны, и так плохо оборудованный Бундесвер должен оставаться в рабочем состоянии; никто не знает, распространится ли война на запад в конце концов. С другой стороны, страны НАТО должны действовать максимально согласованно, чтобы не дать Москве возможности расколоться. Даже союзники не исполняют все желания Киева. Хорошее эмпирическое правило свидетельствует о том, что может дать Америка, может дать Германия.

Главный материал: «Шольц не видит провала в поддержке Украины»

«Другие государства пришли к аналогичным выводам»

Спор в Берлине из-за оружия

Канцлер Олаф Шольц не видит причин менять политику Германии по военной поддержке Украины. После совещания с главами государств и правительств США, Великобритании, Италии, Франции и Польши, в частности, Шольц отметил, что поставки оружия должны быть «быстро осуществлены» и «быстро развернуты». Канцлер пытался уклониться от давления со стороны своих партнеров по коалиции, которым все терпелось потребовать поставки тяжелых вооружений в Украину. В Федеральной канцелярии Шольц заявил, что другие страны G-7 «пришли к выводам, аналогичным нашим».

Канцлер признал, что война «перешла в новую фазу» с «ожидаемым наступлением России» на востоке Украины. Он заявил, что Германия хочет продолжать поставки оружия в Киев, но у бундесвера, который должен поддерживать оборону страны, больше нет запасов, которые он мог бы передать.

Поэтому Украине было предложено выбрать необходимое оборудование из списка вооружений, которые владеют немецкими оружейными компаниями. Германия показала, что готова платить за эти поставки. Шольц также заявил, что правительство Германии хотело бы помочь тем восточноевропейским партнерам по НАТО, которые на армейских складах все еще имели системы вооружений времен Варшавского договора, которые они могли бы передать Украине и для которых им потом требовались замены западного производства.

Шольц потребовал, чтобы решительность Германии не подвергалась сомнению по внутриполитическим причинам. По словам канцлера, это лишь усугубит президента России Путина. Политики от правящих партий ВДП и Зеленых, а также от оппозиционного ХДС, ранее усилили давление на Шольца, чтобы он также поддержал Украину тяжелой военной техникой. Назначенный генеральный секретарь ВДП заявил на Deutschlandfunk, что время истекает.

Депутат ХДС Йоханн Вадефул раскритиковал обещанное увеличение финансовой помощи Украине как «отвлекающую плохую тактику». Вадефул объявил, что если федеральное правительство не будет действовать соответствующим образом, на следующей неделе Союз внесет в Бундестаг предложение с просьбой к правительству поставить Украине бронетранспортеры и другое тяжелое вооружение.

Еще один материал: «Лавров: Новый этап войны в Украине»

Сильный обстрел на Донбассе

«Использовать только обычное оружие»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в Украине начался новый этап войны. По их заявлениям, российские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли 1260 целей на территории Украины. Они были атакованы как ракетами, так и артиллерией. Большинство целей находилось в районе Донбасса. Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ожидаемое сражение за Донбасс началось». Для своего наступления Россия «задействовала очень значительную часть всей армии». Лавров заверил, что в Украине будет применяться «только обычное оружие», никакие атомные бомбы.

Тем временем, украинские подразделения в портовом городе Мариуполь продолжали сопротивление. По оценкам, до 2500 солдат и до 1000 гражданских лиц отступили на сталелитейный завод «Азовсталь». Солдаты пропускают мимо ушей ультиматумы российских военных и гарантировать им «жизнь и безопасность», если они составят оружие. По словам представителя Донецкой «народной республики», которую признает только Россия, «спецгруппы» приступили к штурму завода при «помощи» российской авиации и артиллерии.

Президент США Джо Байден во вторник позвонил международным союзникам, чтобы обсудить дальнейшие действия. Среди участников были канцлер Германии Олаф Шольц, глава комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Белый дом заявил, что речь идет о дальнейшей поддержке Украины и попытках привлечь Россию к ответственности. Как стало известно во вторник, Москва выслала 21 дипломата из Бельгии и еще 15 из Нидерландов.

Китай заявил об углублении отношений с Россией. «Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай будет продолжать укреплять стратегическую координацию с Россией», – заявил послу России в Пекине заместитель министра иностранных дел Ле Юйчен. Ле Юйчэн отметил, что объем торговли с Россией в первом квартале вырос почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. Все, что было сказано о войне в Украине, это то, что обе стороны «обменивались мнениями по ситуации в Украине».

Нижняя колонка справа: «Роковая немецкая ошибка».

Название осажденного, обстреливаемого и голодающего города Мариуполя уже стало синонимом самых страшных военных преступлений в Европе со времен Второй мировой войны, когда в конце марта Дмитрий Медведев в интервью российскому телевидению заявил, что все еще верит в «светлое будущее». Для газопровода «Северный поток» — 2″. Проект выгоден всем участникам, поэтому было применено следующее правило: «Конфликты приходят и уходят, деньги остаются».

Действительно ли бывший кандидат Путина на пост президента верит в то, что трубопровод через Балтийское море будет введен в эксплуатацию, или этот оптимизм был вызван пропагандистскими целями, не имеет значения.

Слова Медведева интересны тем, что отражают то, что, с точки зрения российского руководства, было отличительной чертой политики Германии по отношению к России: готовность отложить в сторону все хорошие слова о демократических ценностях, европейской солидарности и тому подобное, как только замешаны деньги и интересы немецких корпораций.

В последние годы Германия сыграла роковую двоякую роль. С одной стороны, правительство Германии внесло существенный вклад в то, что ЕС единогласно отреагировал санкциями на аннексию Крыма и начатую Россией войну на Донбассе; с другой стороны, она подорвала доверие и, следовательно, эффект этой реакции, выступая за «Северный поток-2» больше, чем любой другой член ЕС.

Если немецкие политики хотят извлечь уроки на будущее по истории нападения России на Украину, одно должно быть понятно: «Северный поток — 2» изначально был серьезной ошибкой — и не только «с сегодняшними знаниями», как Мекленбург-Померания. Об этом заявила премьер-министр Мануэла Швезиг (СДПГ).

Когда в июне 2015 года было подписано соглашение о строительстве газопровода, всего четыре месяца назад продвижение российских войск на Донбасс было остановлено в Минске гнилым компромиссом к особому распоряжению. Было очевидно, что Москва не собиралась соблюдать договоренности, а подсушивала конфликт. Тогда российское руководство прямо заявило, что «Северный поток — 2» должно пройти в обход Украины.

Тот факт, что Германия, однако, была готова углубить энергетические отношения с Россией, восприняли в Москве как сигнал к тому, что немцы вернутся в «обычный бизнес» после разумного периода позора и, в случае необходимости, пожертвуют Украиной.

Это впечатление подкреплялось той непреклонностью, с которой Берлин цеплялся за проект на протяжении многих лет, несмотря на неоднократные провокации России против Украины и протесты США и значительную часть партнеров из ЕС.

Если бы речь шла только об экономике, аргументы в пользу трубопровода имели смысл. Но потенциальные выгоды сводились на нет большими политическими опасностями. Критики «Северного потока — 2» постоянно отмечают, что строительство газопровода приведет не только к финансовым потерям для Украины, но и серьезным рискам безопасности. Сторонники отказались обсуждать это, утверждая, что это проект частного сектора. Это было абсурдно, потому что ни один инфраструктурный проект такого масштаба не аполитичен. А в случае с Северным потоком-2 сомнений в том, кто был деловым партнером, не могло быть: агрессивный авторитарный режим, который хотел использовать газопровод, чтобы получить рычаги влияния на Украину, у которой он уже насильно отобрал территории.

Путин мог бы вторгнуться и в Украину, если бы «Северный поток — 2» никогда не планировался. Но с политической слепотой, с которой правительство и бизнес в Германии сделали этот проект своим, они подстрекали к этой войне. Они усилили пренебрежение Путина к европейским демократиям и его надежду на победу в этом конфликте.

Вместо того, чтобы работать над усилением устойчивости к очевидным вызовам от Кремля, правительство было готово к увеличению зависимости — и этот факт как миротворческий «город между Россией и Европой» (федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер) преувеличивал.

«Северный поток – 2» ушел в прошлое. Первый урок, который Германия должна извлечь из этой истории, — активно, без бюрократических проволочек и без колебаний поддерживать украинское сопротивление.

Издание «Mannheimer Morgen». «Шольц: Военная промышленность должна поддержать канцлера».

Олаф Шольц (СДПГ) пообещал Украине финансировать прямые поставки оружия немецкой промышленности. «Мы попросили немецкую военную промышленность сообщить нам, какие материалы они могут поставить в ближайшем будущем», – сказал Шольц во вторник в Берлине. «Украина сейчас приняла выборку из этого списка и мы обеспечиваем ее деньгами, необходимыми для закупки. К ним по-прежнему относятся противотанковые средства, зенитные устройства, боеприпасы», а также то, что может быть использовано в артиллерийском бою».

Шольц не стал уточнять. Речь идет об оружии «со значительной отдачей» типа уже поставленного и «компонентов артиллерии». Он не говорил о прямых поставках тяжелых вооружений из Германии. Однако партнеры по НАТО, поставляющие в Украину оружие советской разработки, могут получить замену из Германии. «Это то, что мы делаем вместе со многими другими людьми, которые идут по тому же пути, что и мы», — говорит Шольц.

Политик ВДП приветствовал тот факт, что Шольц принял это предложение, но вновь раскритиковала канцлера. «Вы должны сражаться за свободу и права человека, вы не получите их бесплатно. Для этого сегодня не было достаточно конкретной информации», – написала она в Twitter. Критика снова пришла из Союза. «Слишком мало – слишком поздно», – такое горькое равновесие после пресс-конференции Шольца, – написал заместитель лидера профсоюзной фракции Йохан Вадефуль (ХДС) в Twitter. «Германия продолжает поставлять тяжелое вооружение, т.е. отказывается от Украины».

ХДС и ХСС пригрозили бундестагу заявкой на поставку оружия. «Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе», – написал Уэйдфул в Twitter. Если Шольц не сдвинется с места, когда речь идет о поставках оружия, он должен ожидать подачи заявки от ХДС и ХСС в Бундестаге на следующей неделе. Слабое большинство немцев выступает за поставку тяжелого вооружения в Украину. В исследовании трендов РТЛ — 51 процент высказался за поставку наступательных вооружений и тяжелой техники. Согласно опросу Forsa, опубликованному во вторник, 37% выступают против.

Шольц выступил после видеоконференции с главами государств и правительствами международных партнеров и главами стран НАТО и ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что санкции против России должны быть более жесткими, а «финансовая помощь и помощь в сфере безопасности» для Украины должна быть расширена.

Несмотря на начавшееся крупномасштабное наступление России на восток Украины, на Донбасс направляются гуманитарные организации из Германии. Как подтвердил во вторник этой редакции Патрик Мюнц, ответственный помощник из Шифферштадта в Пфальце, он планирует разместить блок для перевозки продуктов в Краматорске и Лисичанске в ближайшие часы из Львова. Целью также является эвакуация проживающих там из оспариваемых районов, которые находятся примерно в 2000 километрах к востоку. Краматорск и Лисичанск находятся всего в 30 километрах от линии фронта.

Газета «Potsdamer Neueste» Заголовок: «Обвинение: во вторник Россия продолжила бомбить мирных жителей не только в Харькове. На улицах лежат мертвецы. Список военных преступлений Путина длинный.

Заголовок: «Москва провозглашает завоевание Донбасса своей целью»

Министр иностранных дел России Лавров объявил о новой фазе войны

• Вооруженные силы в Мариуполе снова просрочили срок действия ультиматума

Газета Neue Westfälische. Германия финансирует поставки оружия в Украину

На востоке идет новое наступление россиян. В Киеве говорят о начале «битвы за Донбасс». Канцлер Шольц объявляет об экспорте оружия.

Швейцария, издание «BLICK». Заголовок: «Решающая битва за Мариуполь

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» — заглавие: «В церкви, полной беженцев, ожидание хуже всего»

Фронт расположен чуть больше 100 км к востоку и югу от украинского города Днепр, где местная церковь стала плацдармом для сотен мирных жителей, бежавших от бомбардировок и тяжелых боев.

Анонс-заглавие: «Отсутствие местной поддержки может стать ахиллесовой пяткой для энергетического плана правительства. На фоне войны в Украине правительство планирует массовое расширение ветровой энергии на суше. В прошлом оппозиция граждан и жалобы соседей замедляли проекты зеленой энергетики, и, по словам исследователя по энергетическому планированию и мэра, который сам отказался от солнечных батарей, привлечение местных органов власти будет иметь решающее значение для успеха плана. Цели правительства получают политическую поддержку, но критикуют за отсутствие средств для их реализации.

Бельгия. Газета «DeMorgen» Заголовок: «Мариуполь не сдается»

Российская армия продолжает обстреливать украинский порт Мариуполя. Она в одностороннем порядке объявила о прекращении огня, чтобы украинские воины могли сдаться, но это проигнорировали».

Израиль. «HAARETZ». «Уличные указатели на русском языке: Ноф Хагалил стал новым домом для украинцев

Флора Бонзела сидела обессиленная, балансируя на коленях со своим 9-дневным ребенком, в столовой молдавского центра для беженцев в начале марта. Вместе с ее мужем и тремя старшими детьми им удалось убежать от бомб у своего дома в Виннице, на западе центральной Украины, по безопасности к югу от границы.

Месяц спустя жизнь Бонзелы изменилась. Новый дом семьи, квартира на вершине холма в северном израильском городе Ноф-Хагал, хорошо обустроен. Ванная комната и кухня полностью укомплектованы, вся бытовая техника на своем месте работает, а детские игрушки хранятся на балконе.

Ежедневно старшие дети отправляются в школу — в первом, пятом и 11 классах, — а ее муж Франсиско отправляется на свою новую работу на заводе. Флора планирует сама искать работу, как только ребенок станет достаточно взрослым, чтобы его можно было посещать в субсидируемом детском саду. Хотя она чувствует себя счастливой по сравнению со многими украинцами, застрявшими в переполненных лагерях беженцев в Польше, Молдове и Румынии, она по-прежнему мало улыбается.

«Психологически и эмоционально это все еще очень тяжело», – говорит она. «Да, все здесь, в Израиле, невероятно добры к нам. У нас есть одежда и подгузники для ребенка на шесть месяцев. Но в то же время мне тяжело принять тот факт, что я живу на пожертвования.

«В Украине мне не нужна была помощь, – объясняет она. «Я помогал другим. Для этого ребенка у меня была тележка за 1000 долларов; Я рожала в приватной клинике. Мы уехали из Украины ни с чем почти без денег. Мы взяли с собой 300 долларов наличными и потратили 100 долларов, пока были в Молдове. Мы оставили всю нашу жизнь позади».

Когда в конце февраля начали падать бомбы, они скрылись в своем подвале, думая, что переждут войну, которая, по их мнению, «наверняка будет длиться всего несколько дней». Этого не случилось.

3 марта Бонзела сели в машину, которая должна была отвести их в Молдову на короткую передышку, а затем в Румынию, где они сели на один из первых рейсов в Израиль.

«Все это казалось нереальным, как я была в кино», — рассуждает она.

Израиль официально причисляет евреев, таких как Бонзела, к «новым иммигрантам».

Азия и Америка

Япония. Газета «The Japan Times». Подпись под фото: «Украинские воины едут на бронетехнике недалеко от линии фронта с российскими войсками в Харьковской области в понедельник».

Заголовок: «Россия начинает «битву за Донбасс». Москва фокусирует наземное пришествие в двух восточных провинциях».

Статья: «Япония направит в Украину защитные средства».

Решение принято после сообщений о химических атаках

Министерство обороны Японии объявило, что отправит в Украину маски и одежду, предназначенные для защиты от химического оружия, а также беспилотников в ответ на запрос Киева, в последнюю партию оборонных поставок Токио в охватившую войну страну.

Решение о предоставлении Украине оборонного оборудования было принято после сообщений о возможной атаке российского химического оружия на осажденный город Мариуполь на прошлой неделе. Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что следят за неподтвержденными сообщениями, которые, если правда, будут означать значительную эскалацию конфликта.

В своем заявлении министерство заявило, что решило предоставить NBC костюмы и маски NBC, предназначенные для защиты

против прямого контакта и загрязнения радиоактивными, биологическими или химическими веществами, а также коммерчески доступными беспилотниками для украинского правительства после запроса снаряжения.

«Мы будем и дальше оказывать столько помощи,

как возможно для украинского правительства», – сказал министр обороны Нобуо Киши на пресс-конференции.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить химическое оружие в его стране и призвал Запад ввести более жесткие санкции против Москвы, чтобы сдержать даже разговоры об использовании такого оружия.

Отвечая на вопрос в прошлую среду о возможном использовании химического оружия в Украине российскими военными, спикер Пентагона Джон Кирби сказал журналистам, что такой сценарий немыслим.

«Это то, из чего у нас были оправданы основания для беспокойства, что во время преследования этой войны это может быть тактика, которую они могут применить, заключающаяся в попытке замаскировать потенциальную более серьезную химическую атаку с помощью средств борьбы с беспорядками», — сказал он. Кирби.

Глава НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Альянс активизировал свои «химические, биологические, радиологические и ядерные элементы защиты», предупредив, что развертывание оружия Россией изменит характер конфликта.

«The New York Times». Подпись под фото: «Тело одной из, по меньшей мере, трех жертв российских обстрелов в районе Харькова, второго по величине города Украины, во вторник».

Заголовок: «Россия наносит сильные удары, пытаясь захватить Донбасс».

Колонка справа: «Сосредоточение сил после провала стратегии молниеносных атак»

Статья: «Гонка продолжается».

Когда почти два месяца назад в Украину начали вливаться колонны российских войск, Соединенные Штаты и их союзники начали снабжать Киев оружием и снаряжением для войны, которое многие ожидали от короткой: снайперскими винтовками, касками, аптечками, зашифрованными средствами связи, много боеприпасов и переносные ракеты. и Javelin, которые можно было носить на плечи, быстро ставшие символами конфликта.

Тем не менее, Украина удержала свою столицу и оттеснила Россию с севера. Теперь, когда Кремль переключает передачи и предпринимает согласованные усилия по захвату восточной Украины, Вашингтон и его союзники также разворачиваются, пытаясь обеспечить Украину более мощным и современным оружием, чтобы защитить себя в жестокой войне.

Мероприятие сосредоточено на отправлении оружия большей дальности, таких как гаубицы, зенитные системы, противокорабельные ракеты, вооруженные беспилотники, бронетранспортеры и даже танки – типы оружия, которое, по словам президента Байдена, было собрано, чтобы остановить «широкое наступление на востоке Украины».

«Постоянные поставки оружия» помогли «гарантировать, что Путин терпит неудачу в своих первоначальных военных целях по завоеванию и контролю над Украиной», — сказал Байден на прошлой неделе. – Мы не можем… не можем сейчас отдыхать.

Затем после видеозвонка с союзниками во вторник Байден сообщил журналистам, что Соединенные Штаты направят в Украину больше артиллерии. Ожидается, что в ближайшие дни он объявит о новом пакете военной помощи Украине, сообщил источник, информированный о его планах. По словам источника, сумма помощи будет соответствовать пакету оружия и артиллерии на сумму 800 миллионов долларов, о котором было объявлено на прошлой неделе.

Но эта стратегия связана с заметным риском: она вызывает

недовольство России, что это разожжет более широкий международный конфликт.

Недавно Россия направила США официальное предупреждение, заявив, что западные поставки самых «чувствительных» систем вооружений в Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям».

Американские официальные лица говорят, что это предупреждение показывает, что поставленное оружие является эффективным в войне с Россией.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ