Что обещают синоптики одесситам на 17 марта?

Погода в Одессе 16 марта: обещают дождь Завтра, во вторник, 16 марта, синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду. Ночью небольшой дождь. Днем дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ