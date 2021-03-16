Что обещают синоптики одесситам на 17 марта?

Завтра, в среду, 17 марта, в Одессе ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью дождь, днем небольшой дождь.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер восточный, вечером северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 5-7 °С выше нуля.
По Одесской области пасмурно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, вечером северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 5-10 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.