Что и почем: одесситам – о новогодних деревьях

Одесситам уже можно подсчитывать, сколько придется отложить на покупку праздничных елей.

Помочь в этом решили в Госагентстве лесных ресурсов, где поделились первыми данными о реализации новогодних деревьев в этом году, передает odessitua.com.

Так, по сведениям лесхоза, их предприятия уже начали готовить к сбыту деревца, выращенные на специальных плантациях, а также срубленные в процессе оздоровительных мероприятий в лесу.

В нынешнем сезоне собираются продать около полумиллиона экземпляров зеленых насаждений. Среди них в том числе — пихта, смерека, крымская и обыкновенная сосны.

В среднем стоимость одного дерева в государственном лесхозе составит около 75 гривен за погонный метр. Также покупателям предложат елочки в горшках. В зависимости от роста и породы, их цена стартует от 100 гривен. Отдельно появятся в продаже хвойные ветки.

Фото: dumskaya.net

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