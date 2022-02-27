Четвертый день войны: попытка морского десанта и ракетный обстрел Арциза

В ночь на 27 февраля украинская армия отбила попытку морской десант. Воинская часть, расположенная недалеко от города Арциз, подверглась ракетному обстрелу.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в ночь с 26 на 27 февраля российская армия предприняла попытку высалить очередной десант на черноморское побережье. Попытка была сорвана. О месте, где это случилось и другие подробности не сообщаются.

Ранее агрессоры пытались высадиться под Коблево, но их катер и десантники были уничтожены бойцами 28-й отдельной механизированнойбригады имени рыцарей Зимнего похода

Также в Одесской подверглась ракетному обстрелу воинская часть, расположенная неподалеку от города Арциз. Противник выпусти две ракеты. Попали ли они в цель, есть ли пострадавшие и разрушения, этих подробностей в сообщении Генштаба нет.

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