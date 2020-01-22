Червоний, рожевий та фіолетовий: в Одесі спостерігали дивовижний захід сонця (фото)

Небо в Одесі забарвилося в яскраві і насичені кольори: від червоного до фіолетового.
Про це повідомляє УСІ.
Користувачі соцмереж масово публікують фото неймовірного заходу в Одесі.
Сьогодні, 22 січня, сонце почало йти за горизонт о 16:47. Буквально за десять хвилин похмуре небо перетворилося в полотно імпресіоністів.
Завдані великими мазками хмари ніби опустилися на даху, відбиваючись у вікнах сусідніх будинків.
Фото: УСІ
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