Червоний, рожевий та фіолетовий: в Одесі спостерігали дивовижний захід сонця (фото)

Небо в Одесі забарвилося в яскраві і насичені кольори: від червоного до фіолетового.

Про це повідомляє УСІ.

Користувачі соцмереж масово публікують фото неймовірного заходу в Одесі.

Сьогодні, 22 січня, сонце почало йти за горизонт о 16:47. Буквально за десять хвилин похмуре небо перетворилося в полотно імпресіоністів.

Завдані великими мазками хмари ніби опустилися на даху, відбиваючись у вікнах сусідніх будинків.

Фото: УСІ

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