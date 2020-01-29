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Новости Одессы и Одесской области

Через пожежу у підвалі в Одесі ледь не постраждав двоповерховий житловий будинок (фото)

Через пожежу у підвалі в Одесі ледь не постраждав двоповерховий житловий будинок (фото)

Пожежа сталася вчора, 28 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

О 16:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання двоповерхового житлового будинку у м. Одеса по вул. Мясоїдівська, 40.

По прибуттю на місце виклику рятувальників встановлено загоряння електричних дротів та дерев’яних матеріалів у підвальному приміщенні будинку. Була загроза розповсюдження вогню і диму на квартири першого поверху. Вогнеборці локалізували загорання  о 16:39  та ліквідували о 16:45  на площі 6  м.кв. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучалось 5  одиниць пожежно-рятувальної техніки та 22 чоловіка особового складу.

Фото: ДСНС

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