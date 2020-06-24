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Через поширення COVID-19 Одеська міськрада працюватиме за спеціальним графіком

Через поширення COVID-19 Одеська міськрада працюватиме за спеціальним графіком

До скасування адаптивного карантину робота буде організована в спеціальному режимі.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, внесені зміни до режиму роботи виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради.

До скасування адаптивного карантину робота організована в спеціальному режимі, а саме:

– з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00;

– у п’ятницю – з 08:00 до 15:45.

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