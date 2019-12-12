Через халатність медиків на Одещині загинув 8-річний хлопчик

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області у Facebook.

Прокурори Котовської місцевої прокуратури повідомили про підозру медику у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.

За версією слідства, лікар-анестезіолог однієї з лікарень Подільська у березні цього року невірно ввів лікарський препарат в організм дитини, що спричинило анафілактичний шок.

Унаслідок цього 8-річний хлопчик помер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Подільського відділу поліції (ч. 2 ст. 140 КК України).

Фото: Ракурс

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