Через два месяца въезд в Россию для украинцев будет только по загранпаспортам

С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут пересечь границу в РФ только с загранпаспортом. А при въезде украинцев с территории России в Украину будет достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Это означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии. Раньше по этим соглашениям можно было пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Такое решение позволит уменьшить время прохождения погранконтроля, поскольку для данные загранпаспортов быстро считываются специальными приборами.

Фото: Кабинет министров

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