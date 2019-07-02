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Новости Одессы и Одесской области

Череда “минирований” в Одессе продолжается

Череда “минирований” в Одессе продолжается

Сообщения о минированиях в Одессе не прекращаются — сегодня их поступило 19.

Среди зданий, которые “заминировали” – Одесский аэропорт, автовокзал, облсовет и другие объекты в городе. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Одесской области.

Полиция проверяет информацию, на местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, спасатели.

Напомним, в последние месяцы в Одессе значительно участились случаи ложного минирования, когда за день поступают иногда десятки таких сообщений. Часто объектами «минирования» становятся вокзалы, аэропорт, школы, больницы, суды.

Фото: new.odesa.aero

 

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