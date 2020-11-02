Чем порадует одесситов 3 ноября – прогноз погоды на вторник

Завтра, во вторник 3 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем она поднимется до 10-12 °С тепла.

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем – 8-13 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Ивана Мягченкова