Отключения света

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», без электроснабжения временно остались такие улице в ведении Северного РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая;
  • Агрономическая;
  • Беляевская, 1-9;
  • Большая Садовая, 1-52;
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Донецкая, 5-25;
  • Капитана Кузнецова, 3-14;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Кольцевая, 1-12;
  • Конноармейская, 1, 1а;
  • Котляревского, 12б;
  • Кошица Александра, 1-69;
  • Круговая, 1-37;
  • Крушельницкого, 1-37;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Мариупольская;
  • Михновского Николая;
  • Болобочана, 2а-44а;
  • Молодежная, 1-49;
  • Наклонная, 17/1;
  • Тарутинская, 1-11;
  • Леси Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • Хуторская;
  • Цебриковская, 1-13а;
  • Чайкова, 1-71;
  • Четвертая, 33Г, 33Б;
  • Шептицкого, 1, 3, 5;
  • Штилевая;
  • Николаевская дорога, 65;
  • Южная дорога, 1-73;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский;
  • пер. 1-й, 3-й Керченский;
  • пер. Агрономический, 1-8а;
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б;
  • пер. Квантовый, 1-27;
  • пер. Круговой, 1а-13;
  • пер. Крушельницкой, 1-5а;
  • пер. Мастерський, 1-11;
  • пер. Новый, 1-14а;
  • пер. Одесский, 3-7;
  • пер. Оранжерейный, 1-32;
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10;
  • пер. Шахтинский, 18-46;
  • пер. Шебелинский, 13-27;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы продлятся ориентировочно до 19:00.

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