Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», без электроснабжения временно остались такие улице в ведении Северного РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая;
- Агрономическая;
- Беляевская, 1-9;
- Большая Садовая, 1-52;
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Донецкая, 5-25;
- Капитана Кузнецова, 3-14;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24;
- Кольцевая, 1-12;
- Конноармейская, 1, 1а;
- Котляревского, 12б;
- Кошица Александра, 1-69;
- Круговая, 1-37;
- Крушельницкого, 1-37;
- Малая Садовая, 1-22;
- Мариупольская;
- Михновского Николая;
- Болобочана, 2а-44а;
- Молодежная, 1-49;
- Наклонная, 17/1;
- Тарутинская, 1-11;
- Леси Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20;
- Хуторская;
- Цебриковская, 1-13а;
- Чайкова, 1-71;
- Четвертая, 33Г, 33Б;
- Шептицкого, 1, 3, 5;
- Штилевая;
- Николаевская дорога, 65;
- Южная дорога, 1-73;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский;
- пер. 1-й, 3-й Керченский;
- пер. Агрономический, 1-8а;
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б;
- пер. Квантовый, 1-27;
- пер. Круговой, 1а-13;
- пер. Крушельницкой, 1-5а;
- пер. Мастерський, 1-11;
- пер. Новый, 1-14а;
- пер. Одесский, 3-7;
- пер. Оранжерейный, 1-32;
- пер. Петра Калнышевского, 1-10;
- пер. Шахтинский, 18-46;
- пер. Шебелинский, 13-27;
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы продлятся ориентировочно до 19:00.