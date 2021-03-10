Часть Одессы останется без света: сколько улиц обесточат в четверг?

Завтра, в четверг, 11 марта, в Одессе собираются оставить без электроснабжения более 120 улиц.
Причина отключения – плановые ремонтные работы.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», света не будет по следующим адресам:
1-й Дачный переулок, 6
С 00:30 до 06:00;
1-й Китобойный переулок, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 12а, 14/16, 20а, 26в, 36а, 361, 38а, 28а, 42а, 26а
С 09:00 до 17:00;
1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 7, 17/1, 8а/1, 9, 10, 11, 12, 8а, 13, 14, 15, 16, 17, 12а
С 00:30 до 06:00;
1-я Проектируемая улица, 1/15, 12/1
С 00:30 до 06:00;
2-й Китобойный переулок, 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а
С 09:00 до 17:00;
2-й Магнитогорский переулок, 7
С 00:30 до 06:00;
2-й Морской переулок, 1б
С 09:00 до 11:00;
2-й Морской переулок, 2, 7
С 09:00 до 17:00;
2-й переулок Амундсена, 19
С 00:30 до 06:00;
2-й переулок Марии Демченко, 3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7
С 00:30 до 06:00;
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14а, 15а, 12а
С 00:30 до 06:00;
3-й Магнитогорский переулок, 2, 4, 6, 8
С 00:30 до 06:00;
3-й Флотский переулок, 6, 11, 13, 11а, 15, 13а, 6а, 15а, 19а, 17, 19, 21, 23
С 09:00 до 17:00;
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 6/1, 8а, 5а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15
С 00:30 до 06:00;
3-я линия Марии Демченко, 18б
С 00:30 до 06:00;
5-я линия Марии Демченко, 61, 61а
С 00:30 до 06:00;
5-я линия Марии Демченко, 61
С 09:00 до 17:00;
Аграрная улица, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52
С 00:30 до 06:00;
Академика Вавилова улица, 1а, 44б, 1б4/1, 1б-4/1, 1б-4/2, 1, 2, 2а, 2в, 2г, 2д, 3, 4а, 4б, 4, 6, 8, 10, 10а, 12а, 1б/1, 12в, 34, 36, 36/1, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 40б, 40в, 40д, 42, 42а, 44, 44А, 12б
С 09:00 до 17:00;
Академика Вавилова улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 20а, 20в, 1б4/1, 1б-4/1, 24а, 5а, 26а, 26б, 5а1, 28б, 5б/31, 5в, 1б-4/2, 762, 36/1, 36а, 36б, 7а, 1б.4/1, 2а, 40а, 40б, 40в, 40д, 2в, 42/1, 42а, 9а, 44а, 44б, 44в, 9б, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 50в2, 2г, 52а, 52б, 52в, 52г, 10а, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 2д, 56а, 56б1, 56в, 11а, 58а, 12а, 60а, 60а1, 60б, 60в, 12б, 12в, 64а, 12в, 1б.4/2, 68а, 13а, 1б/1, 72а, 4а, 74а, 74б, 18а, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 4б, 38а
С 00:30 до 06:00;
Академика Вильямса улица, 19, 43к, 39а, 51а, 72а, 39г, 25, 41з, 43д, 43е, 43ж, 43з, 41д
С 09:00 до 17:00;
Академика Вильямса улица
33, 71б, 35А, 35Б, 39, 39/1, 39А, 39Б, 39В, 41, 41Б, 41В, 41Г, 41Ж, 43, 43/2, 45, 45в, 49, 51, 55, 35, 59/ 3, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59а, 59б, 59в/2, 59в1, 59г, 59д, 59к, 61, 65, 67, 69, 71, 71А, 57
С 09:00 до 17:00
Академика Вильямса улица, 19, 21, 25, 39а, 51а, 72а, 39г, 71б, 41з, 43д, 43е, 43ж, 43з, 43к, 21, 23, 25, 25а, 25в, 27, 29, 33, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 37б, 38, 38/2, 38/3, 38а, 39, 39/1, 39а, 39б, 39в, 40, 41, 41б, 41д, 41г, 41ж, 42, 43, 43/2, 44, 45, 45в, 46, 46д, 48, 49, 51, 55, 57, 59/ 3, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59а, 59б, 59в/2, 59в1, 59г, 59д, 59к, 61, 65, 67, 69, 71, 71а, 41в
С 00:30 до 06:00;
Академика Глушко проспект, 1, 2, 3, 4, 5., 1б, 1в, 6, 1/2, 1/3, 1а, 5а, 1/1, 6а, 6в, 11а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20
С 00:30 до 06:00;
Академика Королёва улица, 63, 85/3, 69, 69/1, 69/2, 71, 71/1, 75, 75/1, 75/2, 65, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 79
С 09:00 до 17:00;
Академика Королёва улица, 29а, 85/3, 33, 35, 37, 37а, 63, 65, 69, 69/1, 69/2, 71, 71/1, 31а, 75/1, 75/2, 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 75
С 00:30 до 06:00;
Академика Филатова улица, 18, 20, 20/2, 20/3, 22
С 09:00 до 17:00;
Алмазная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 10а, 24уч.28, 2б, 162, 2б, 6а, 6уч1, 2а, 8а, 4/1, 12/121
С 00:30 до 06:00;
Аркадиевский переулок, 4, 4/6
С 15:00 до 17:00;
Аркадиевский переулок, 1, 3, 5, 3/4, 3б, 4/6, 6, 5/7, 5/77, 5/7а, 5/7б, 5/7в, 5/7г, 5/7д, 5/7е, 5/7ж, 1/3, 6/2, 24а, 20в, 14/10, 14/14, 14/3, 14/5, 14а, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 57
С 09:00 до 17:00;
Аркадийская аллея, 1, 1/3, 3/5, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
С 09:00 до 17:00;
Архитектурная улица, 10, 12, 14, 14а
С 09:00 до 17:00;
Байдарочный переулок, 1, 4, 6, 8, 8/6, 8б, 10, 12, 81, 82, 83, 85
С 00:30 до 06:00;
Байкальская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3а, 81, 8а, 13а, 10а, 8в
С 00:30 до 06:00;
Баштанная улица, 2
С 09:00 до 17:00;
Белорусская улица, 24, 30
С 00:30 до 06:00;
Весенняя улица, 1а, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 2а, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 34
С 00:30 до 06:00;
Весенняя улица, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвый переулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11а, 9а, 15, 7/1, 1а, 30а, 18а, 17а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44
С 00:30 до 06:00;
Вячеслава Кириллова улица, 1/1а, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 1/1в, 5а, 5б, 6а, 6б, 1/1б, 1/1г, 8а, 8в, 9в, 1/1д, 1/3а, 12а, 12б, 16, 3, 3а, 14а, 3/а, 7б
С 00:30 до 06:00;
Генерала Петрова улица, 66, 70, 76, 78
С 09:00 до 17:00;
Гетманский переулок, 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102
С 00:30 до 06:00;
Головковская улица, 9
С 09:00 до 19:00;
Дача Ковалевского улица, 2, 29/3, 21, 23, 24, 25А, 28, 29в, 35, 83а, 3, 3/3, 5, 7, 7б, 9, 11, 13, 17, 15, 20, 20б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23а, 23б, 23в, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 25, 25б, 29, 19
С 00:30 до 06:00;
Дачная улица, 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44
С 00:30 до 06:00;
Долгая улица, 1а, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 2/1, 5-9, 10а, 11-13, 14, 3а, 20б, 15а, 20а, 18в, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
С 00:30 до 06:00;
Достоевского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2в, 6а, 4а, 7а, 4б, 8а, 4в, 9а, 9в2, 17а, 15а, 11а, 11б, 13а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25
С 09:00 до 17:00;
Дружный переулок, 2а, 12, 13, 18в, 44а, 18б, 14, 18в/1, 16, 30, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 51
С 00:30 до 06:00;
Дубовая Роща улица, 8
С 00:30 до 06:00;
Енисейская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
С 00:30 до 06:00;
Заречная улица, 1, 2, 4, 6, 8
С 09:00 до 17:00;
Звёздная улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 43, 58, 6а, 7б, 46/47, 7а
С 00:30 до 06:00;
Звёздная улица, 5, 7а, 7б, 8, 58
С 09:00 до 17:00;
Ивана Вазова улица, 6б, 21
С 09:00 до 17:00;
Иосифа Тимченко улица, 24А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 4а, 16, 13а, 9а, 3а, 2б, 17а, 17б, 27а, 23а, 23/1, 21а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
С 00:30 до 06:00;
Арбузная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1а, 8а, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
С 09:00 до 17:00;
Каманина улица, 16, 17, 17/3, 18, 18а, 18б, 18в, 19
С 09:00 до 17:00;
Каманина улица, 2, 15ж, 3, 3/1, 3/6, 3/8, 3/9, 3а, 3Б, 3уч7, 4, 6, 7, 7а, 8, 9а, 10, 2а, 11а, 11в, 13, 13а, 13г, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14а, 15а, 15б, 15в, 15д, 15е, 11
С 09:00 до 17:00;
Картамышевская улица, 28, 30, 30/1, 32/34, 35
С 09:00 до 19:00;
Каспийский переулок, 1, 3, 9
С 00:30 до 06:00;
Китобойная улица, 2, 3, 4, 5, 8, 7/1, 7/а, 10, 8а, 8б, 9а, 5а, 15а, 15/1а, 12а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19
С 09:00 до 17:00;
Коллективный переулок, 1а, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 4в, 1б, 3а, 9, 12в, 2а, 10, 11, 12, 14, 16
С 09:00 до 17:00;
Кольцевая улица, 8в
С 09:00 до 11:00;
Кольцевая улица, 1А, 3, 6, 3а, 3б, 5б, 1б, 8д, 8б, 8, 11, 12
С 09:00 до 17:00;
Компасный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 1/1а, 6в, 2а, 2б, 1/2, 3/1, 11а, 3/3, 12а, 3б, 1б, 15а, 4а, 4б, 17/2, 4в, 21, 2/1, 6а
С 09:00 до 11:00;
Космонавтов улица, 4, 6, 8, 10
С 09:00 до 17:00;
Косой переулок, 1, 3
С 00:30 до 06:00;
Крымская улица, 1, 3, 31
С 09:00 до 17:00;
Крымский переулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 3в, 22, 3б, 5а, 5б, 13а, 5б, 1б, 6а
С 09:00 до 17:00;
Левитана улица, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
С 00:30 до 06:00;
Литературная улица
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 10/1, 17, 9А, 16/2, 10/2
С 15:00 до 17:00
Литературная улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 10/1, 17, 9а, 16/2, 10/2
С 09:00 до 11:00;
Лунная улица, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 16а, 38
С 00:30 до 06:00;
Люстдорфская дорога, 146/2, 155, 159, 162, 164, 146г, 146д, 148/3, 148а/1, 148А/2, 152/4, 166, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 146а, 146б, 146в, 146/3, 166/1, 258а, 168/1, 256а, 170а, 172/1, 242б, 242в, 246а, 244а, 168, 170, 244, 252, 254, 256, 258, 260, 262
С 00:30 до 06:00;
Люстдорфская дорога, 242б, 244, 252, 244а, 246а, 254, 242в, 258а, 256а, 256, 258, 260, 262
С 09:00 до 17:00;
Лядова улица, 10, 11, 12, 12а, 15
С 09:00 до 17:00;
Марии Демченко улица, 1, 211г, 1/11, 1/12, 1А, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2в, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1а, 6/4, 6/8, 7, 1/1, 8а, 8д, 8ж, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 12/3, 12/3в, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24/1, 24а, 25, 26, 27, 28а, 33, 152, 8
С 00:30 до 06:00;
Маршала Малиновского улица, 5, 9
С 09:00 до 17:00;
Маячный переулок, 1а, 1б, 1в
С 00:30 до 06:00;
Мичурина улица, 2а, 2, 4, 2г, 2з, 6, 4а, 2в, 2б, 8, 23, 24, 41, 42, 81, 82
С 09:00 до 17:00;
Мореходная улица, 11
С 09:00 до 17:00;
Мореходный переулок, 1, 17, 1а, 2, 7, 15
С 15:00 до 17:00;
Мореходный переулок, 6, 10, 15а
С 09:00 до 17:00;
Морской переулок, 2, 2а, 2б, 1, 35/35а, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 4, 4/13, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/14, 12а, 13а, 14, 17, 17/, 1А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27б, 31, 32, 33, 33а, 33в, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 13, 15, 33б, 18
С 09:00 до 17:00;
Николая Гумилева улица, 21
С 00:30 до 06:00;
Николая Стражеско улица, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38
С 00:30 до 06:00;
Новобереговая улица, 2, 4, 6, 8, 10, 14
С 09:00 до 17:00;
Обильная улица, 1-3, 2
С 09:00 до 17:00;
Окружная улица, 17б, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 29/1, 17/6, 17г, 32/12, 32а, 17в, 26/2, 33а, 33а, 33б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 19в, 36а, 321, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38а, 17/18, 42а, 42б, 178а, 32г
С 09:00 до 17:00;
Омская улица, 1, 36а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 18
С 00:30 до 06:00;
Отважных улица, 1/12а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 10/2, 44а, 42а, 34а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
С 00:30 до 06:00;
Офицерская улица, 3/2
С 00:30 до 06:00;
переулок Достоевского, 1, 14в, 4, 8, 9, 9б, 9б3, 9б/1, 9б/3, 9б2, 9в, 10а, 2, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 11
С 09:00 до 17:00;
переулок Каманина, 7, 8/3
С 09:00 до 17:00;
переулок Леваневского, 1а, 2, 2/3, 24
С 09:00 до 17:00;
переулок Мичурина, 2
С 09:00 до 17:00;
переулок Мичурина, 2
С 00:30 до 06:00;
переулок Сергея Уточкина, 1, 2, 3, 2а, 4, 3а, 1а, 4а, 6а, 5, 6, 7, 9
С 00:30 до 06:00;
переулок Сергея Эйзенштейна, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 8а, 6а, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
С 00:30 до 06:00;
переулок Славы, 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1/1, 4-37, 6, 5/2, 5б, 5в, 4/37
С 09:00 до 17:00;
Планетная улица, 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 10в, 19а, 10г, 20а, 8а, 8б, 12а, 12б, 12в, 38, 9а, 28/30, 6а, 17в, 10а, 31а, 17а
С 09:00 до 17:00;
Посмитного улица, 10/12, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4
С 15:00 до 17:00;
Посмитного улица, 17, 17а
С 09:00 до 17:00;
Янтарный переулок, 7, 8
С 00:30 до 06:00;
Просвещения улица, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24а, 30, 18а2, 22/2, 22б, 13а, 17в, 49б, 49а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
С 00:30 до 06:00;
Радостная улица, 31
С 09:00 до 17:00;
Радостный переулок, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 7
С 00:30 до 06:00;
Романтический переулок, 30, 36
С 00:30 до 06:00;
Рыбачья Балка улица, 1, 2, 3, 4, 6, 1б, 3б, 1г, 4а, 8, 1а, 8/1, 8а, 12а, 10б, 10д, 10, 12, 16, 18, 20
С 00:30 до 06:00;
Рыбачья улица, 1а, 32, 32а, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20г, 20е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 2, 32-32а, 32а, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45а, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47А, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 32/а
С 00:30 до 06:00;
Селянская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
С 00:30 до 06:00;
Семёна Яхненко улица, 1/4, 1/1, 1, 2, 3, 5, 7, 8
С 00:30 до 06:00;
Сиреневая улица, 23, 39б, 56
С 09:00 до 17:00;
Сиреневая улица, 23, 33, 31б, 39б, 56
С 00:30 до 06:00;
Студёная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 11а, 17а, 6а, 10а, 20, 35а, 33/2, 31а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 161, 162
С 00:30 до 06:00;
Таирова улица, 19, 46, 48
С 00:30 до 06:00;
Танфильева улица, 6, 11
С 00:30 до 06:00;
Танфильева улица, 6
С 09:00 до 17:00;
Тульская улица, 1, 2, 3, 3а, 3а/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 7а, 5, 6, 7, 71
С 09:00 до 17:00;
Тульская улица, 31/1а
С 00:30 до 06:00;
тупик Леваневского, 1/3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9а, 4/172, 7/5, 7/7, 12а, 23а, 29, 14-16, 15а, 4/17, 27а, 16а, 28а, 2а, 43а1, 43а, 43/2, 32-38, 32а, 41а, 39б, 39а, 35а, 38в, 38б, 37а, 37б, 38а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 222
С 09:00 до 11:00;
тупик Леваневского, 1/3, 2, 5, 2/10, 2/1а, 2/23, 216, 2/6, 2б, 2/1, 5а, 2/4
С 15:00 до 17:00;
Университетский переулок, 3, 5, 5/1, 7
С 09:00 до 17:00;
Флотская улица, 6/1
С 09:00 до 17:00;
Фонтанская дорога, 106/24, 108, 108/1, 108/2, 108/3
С 00:30 до 06:00;
Фонтанская дорога, 25г, 25д
С 09:00 до 19:00;
Фонтанская дорога, 69/2, 69, 6912
С 09:00 до 17:00;
Художника Фёдорова улица, 22, 42діл.8, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 22а, 28в, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 28б
С 00:30 до 06:00;
Черняховского улица, 1, 1а, 4
С 09:00 до 19:00;
Эстафетная улица, 2, 13г, 3а, 3а1, 4, 4а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4б
С 00:30 до 06:00;
Эстафетная улица, 2, 4, 4а, 4б
С 09:00 до 17:00;
Эстонская улица, 7, 20б, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 7в, 14б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15а/19, 16, 17, 19, 19/1, 20, 20а, 14а
С 00:30 до 06:00;
Яблоневая улица, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 5/7, 17, 1а, 19/21, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
С 00:30 до 06:00;
Яблоневая улица, 33
С 09:00 до 17:00;
Якорный переулок, 1, 16/1, 2, 2-4, 3, 3А, 4, 5/2, 6, 1а, 8, 8б, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 16, 6а
С 00:30 до 06:00;
Ямская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 13а, 2а, 17а, 17/2, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 00:30 до 06:00.