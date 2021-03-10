Часть Одессы останется без света: сколько улиц обесточат в четверг?

Блэкаут в Одессе 10 марта: чьи дома останутся без электричества? Завтра, в среду, 10 марта, в Одессе из-за очередных плановых работ могут остаться без электроснабжения более 40 улиц в разных районах города.

Об этом проинформировали в компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе в пятницу отключат свет? Завтра, в пятницу, 5 марта, в Одессе собираются временно прекратить электроснабжение более чем 60-ти улиц. Причина отключения света – плановые работы на электросетях. ПОДРОБНЕЕ