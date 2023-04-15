Часть Одессы осталась без света: в ДТЭК рассказали, когда будет электричество

Во многих домах Киевского района Одессы, в частности на Таирова сегодня, 15 апреля, с 8 утра нет света. В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что причиной стала авария на линии. Ремонт уже удет.

По информации энергетиков что сегодня, 15 апреля, в 7:56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций.

В результате аварии без света осталась часть Киевского района.

Работы по ликвидации аварии ведутся. О возобновлении электроснабжения будет сообщено дополнительно.

В ДТЭК обращают внимание, что это аварийное отключение, а не плановое для экономии. Там отмечают, что производство электроэнергии в украине сейчас достаточное для покрытия потребностей потребителей.

Поэтому для Одесской области не вводят лимиты энергопотребления.

В то же время, по наблюдениям энергетиков, перед праздниками виден рост нагрузки на сети.

Одесситов просят вас включать энергоемкие приборы поочередно, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Одна из которых как раз и произошла сегодня.