Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы осталась без света: в ДТЭК рассказали, когда будет электричество

Часть Одессы осталась без света: в ДТЭК рассказали, когда будет электричество

Во многих домах Киевского района Одессы, в частности на Таирова сегодня, 15 апреля, с 8 утра нет света. В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что причиной стала авария на линии. Ремонт уже удет.

По информации энергетиков что сегодня, 15 апреля, в 7:56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций.

В результате аварии без света осталась часть Киевского района.

Работы по ликвидации аварии ведутся. О возобновлении электроснабжения будет сообщено дополнительно.

В ДТЭК обращают внимание, что это аварийное отключение, а не плановое для экономии. Там отмечают, что производство электроэнергии в украине сейчас достаточное для покрытия потребностей потребителей. 

Поэтому для Одесской области не вводят лимиты энергопотребления.

В то же время, по наблюдениям энергетиков, перед праздниками виден рост нагрузки на сети. 

Одесситов просят вас включать энергоемкие приборы поочередно, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Одна из которых как раз и произошла сегодня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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