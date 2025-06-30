Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть жителей Одессы 30 июня осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 19.00- 20:00:

  • 411-й Батареи,
  • Амбулаторная, 2-15,
  • Ивана Яценко, 1,
  • Венгера, 6,
  • Учительская, 1-28,
  • Родниковая, 1-17,
  • Дубинина, 21,
  • Зеленая Балка, 58,73,114,
  • Зеленая горка, 27,
  • Иванова Игоря, 2,
  • Камышева, 5/7Б,
  • Крутоярская, 8, 21, 28, 39,
  • Люстдорфская дорога, 55,
  • Лунная, 26,
  • Мускатная, 17, 25В,
  • Приморская, 52, 138/а,
  • Проектируемая, 3/10,
  • Симоненко,
  • Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
  • Солнечная, 7, 7/1, 29,
  • Сухолиманная, 4а, 5, 33, 43,
  • Сухолиманская,
  • «Зеленый мыс», общество садоводов,
  • пер. 1-й, 2-й Амбулаторный,
  • пер. 1-й, 2-й Проездной,
  • пер. 2-й Тупиковый, 8,19,21,
  • пер. Алиберне, 1, 27,
  • пер. Верфяной,
  • пер. Загородный, 9,
  • пер. Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
  • пер. Каберне, 1/3,4,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
  • переулок Рислинга, 5, 6, 7, 7Д,
  • переулок Садовый,
  • просп. Свободы.
Выбор редакции: Одесский переулок назвали именем Халайджогло: история с неожиданным продолжением

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-а,2-а, 3-я,4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Донецкая,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • А. Кошица, Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Наклонная, 17/1,
  • От. Головатого, 102,
  • С. Палия, 125, 125/1,2,3,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Чайкова,
  • Черноморского Казачества, 88, 90, 94, 96, 100, 100/а, 100/б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • пер. 1-й,3-й Керченский,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий,
  • пер. 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. Квантовый, переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Украинки Леси, 10, 11, 11/а, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • ул. Бессарабская, 1,2,3,5,
  • Февральская, 3,5,
  • Тираспольское шоссе, 29,31,
  • Чумацкая, 7,41.

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