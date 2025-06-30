Ключевые моменты
- Часть жителей Одессы 30 июня осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 19.00- 20:00:
- 411-й Батареи,
- Амбулаторная, 2-15,
- Ивана Яценко, 1,
- Венгера, 6,
- Учительская, 1-28,
- Родниковая, 1-17,
- Дубинина, 21,
- Зеленая Балка, 58,73,114,
- Зеленая горка, 27,
- Иванова Игоря, 2,
- Камышева, 5/7Б,
- Крутоярская, 8, 21, 28, 39,
- Люстдорфская дорога, 55,
- Лунная, 26,
- Мускатная, 17, 25В,
- Приморская, 52, 138/а,
- Проектируемая, 3/10,
- Симоненко,
- Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
- Солнечная, 7, 7/1, 29,
- Сухолиманная, 4а, 5, 33, 43,
- Сухолиманская,
- «Зеленый мыс», общество садоводов,
- пер. 1-й, 2-й Амбулаторный,
- пер. 1-й, 2-й Проездной,
- пер. 2-й Тупиковый, 8,19,21,
- пер. Алиберне, 1, 27,
- пер. Верфяной,
- пер. Загородный, 9,
- пер. Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
- пер. Каберне, 1/3,4,
- переулок Кошевого, 5/В,
- переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
- переулок Рислинга, 5, 6, 7, 7Д,
- переулок Садовый,
- просп. Свободы.
Выбор редакции: Одесский переулок назвали именем Халайджогло: история с неожиданным продолжением
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-а,2-а, 3-я,4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- А. Кошица, Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Наклонная, 17/1,
- От. Головатого, 102,
- С. Палия, 125, 125/1,2,3,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Чайкова,
- Черноморского Казачества, 88, 90, 94, 96, 100, 100/а, 100/б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й,3-й Керченский,
- пер. 2-й Деревообрабатывающий,
- пер. 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. Квантовый, переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Украинки Леси, 10, 11, 11/а, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- ул. Бессарабская, 1,2,3,5,
- Февральская, 3,5,
- Тираспольское шоссе, 29,31,
- Чумацкая, 7,41.