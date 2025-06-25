Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть жителей Одессы 25 июня осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • Варненская, 1-9,
  • Героев Крут, 1-8б,
  • Детская, 1-6Д,
  • Евгения Танцюры, 2-10,
  • Иванова Игоря, 2,
  • Комарова Михаила, 2-6,
  • Крутоярская, 21,
  • Люстдорфская дорога, 27-94,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Ромашковая, 71,
  • Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,
  • Филатова Академика, 1-7/3,
  • пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
  • пер. Каберне, 1/3, 4. 
Выбор редакции: Без звонков и интернета во время тревоги? Что известно о возможной блокировке мобильной связи

Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 2-а Пересыпская, 3-30, 
  • 4-я Пересыпская, 1-28, 
  • 5-я Пересыпская, 2-35, 
  • 6-я Пересыпская, 1-20, 
  • 7-я Пересыпская, 6-13а, 
  • 9-я Пересыпская, 3-14а, 
  • Балтская дорога, 28, 153;
  • Долинская, 13-33/корп.4,
  • Заболотного Академика, 57-67,
  • Крымская, 72, 74;
  • Палия Семена, 93,
  • просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1. 

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 17/19-92,
  • Бреуса, 42-61,
  • Гранитная, 5-23, 54-134А;
  • Ефимова, 14-30,
  • Запорожская, 20-32,
  • Складская, 21,
  • Фунтового Ивана, 28,
  • пл. Алексеевская, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;
  • переулок Вокзальный, 5,11,25;
  • переулок Товарный, 5-11. 



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