Ключевые моменты
- Часть жителей Одессы 25 июня осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- Варненская, 1-9,
- Героев Крут, 1-8б,
- Детская, 1-6Д,
- Евгения Танцюры, 2-10,
- Иванова Игоря, 2,
- Комарова Михаила, 2-6,
- Крутоярская, 21,
- Люстдорфская дорога, 27-94,
- Маршрутная, 1-9,
- Ромашковая, 71,
- Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,
- Филатова Академика, 1-7/3,
- пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
- пер. Каберне, 1/3, 4.
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Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 2-а Пересыпская, 3-30,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 5-я Пересыпская, 2-35,
- 6-я Пересыпская, 1-20,
- 7-я Пересыпская, 6-13а,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- Балтская дорога, 28, 153;
- Долинская, 13-33/корп.4,
- Заболотного Академика, 57-67,
- Крымская, 72, 74;
- Палия Семена, 93,
- просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 17/19-92,
- Бреуса, 42-61,
- Гранитная, 5-23, 54-134А;
- Ефимова, 14-30,
- Запорожская, 20-32,
- Складская, 21,
- Фунтового Ивана, 28,
- пл. Алексеевская, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;
- переулок Вокзальный, 5,11,25;
- переулок Товарный, 5-11.