Ключевые моменты
- В среду, 18 июня, из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС остались без света;
- Опубликован список домов, где запланировано отключение.
Южный РЭС
Работы до 19:00,20:00:
- Ул.411-й Батареи,
- Абрикосовая,
- Айвазовского, 34-84,
- Академическая, 30а-52а,
- Амбулаторная, 2-16,
- Ахматовой,
- Д. Бурлюка, 8-30,
- Варненская, 2- 4,
- Венгера, 6,
- Ак. Вернадского,
- Учительская, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,
- Героев Крут, 6,8,8/б,
- Дачная,
- Родниковая, 1,8,12,13,17,
- Дубинина, 21,
- Дубовый Гай,
- Емельдеша Бориса, 28-40В,
- Зеленая Балка, 58,73,114,
- Зеленая горка, 27,28,
- И. Иванова, 2,
- Китобойная, 6,
- Камышева, 5/7-Б,
- Костанди,
- Хрустальная, 1,
- Крутоярская,
- Куприна, 30- 54,
- ул. Левитана, 19/корп.3,4,5,
- Лигинская,
- Львовская,
- Лунная, 26,
- Мускатная, 17, 25-В,
- Научная,
- Педагогическая, 21,
- Приморская, 52, 138/А,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,
- Симоненко,
- Славянская, 2/1,4,9, 14,17а,
- Солнечная, 7, 7/1, 29,
- Сумская,
- Сухолиманная,
- Харьковская,
- Черниговская,
- Шелухина, 25а, 27,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная,
- Яценко, 1,
- дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- пер. 1-й, 2-й Амбулаторный, 1-7а, 9, 11,
- пер. 1-й Проездной, 1-7а, 36,
- пер. 1-й Равенства,
- пер. 1-й Юннатов,
- пер. 2-й Дачный,
- пер. 2-й Китобойный,
- пер. 2-й Китобойный,
- пер. 2-й, 3-й Костанди,
- пер. 2-й Проездной, 1-13,
- пер. 2-й Равенства, 1,4,
- пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,
- пер. 2-й, 3-й Украинский,
- пер. Абрикосовый, 1- 29,
- пер. Алиберне, 1, 27,
- пер. Биологический, 1-21,
- пров.Верфяной,
- пер. Делоне Сони,
- пер. Загородный, 9,
- пер. Иванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
- пер. Каберне, 1/3,4,
- пер. Кошевого, 5/В,
- пер. Летний, 5,
- пер. Львовский,
- пер. Математический,
- пер. Новоукраинский,
- пер. Приморский,
- пер. Рислинга,
- пер. Ровный,
- пер. Ровно.
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Северный РЭС
Работы до 19:00,20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Баиса Ярослава,3,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова, 3-13,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская,1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклонная, 17/1,
- С. Палия, 21,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Л. Украинки, 10, 11, 11a, 12, 20,
- просп. Князя В.Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- ул. Старицкого, 20/1,20/корп.1,2,
- Балтиморская, 9А.