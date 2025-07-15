Ключевые моменты
- Часть улиц Одессы 15 июля до 20:00 осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Планы проведения работ на 15 июля:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 38-я линия на ж/м, 9,
- 39-я линия на ж/м, 1-16,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая,1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а;
- Кошица Александра, 1-69,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклонная, 17/1,
- Южная дорога, 1-73,
- Похыла, 1-59в, 174,
- Чайкова, 1-53,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6;
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
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