Новости Одессы и Одесской области

Часть одесских улиц обесточена: адреса выключений на 19 марта

Часть одесских улиц обесточена: адреса выключений на 19 марта

Во вторник, 19 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Мечникова, 2,2а,4,6а,7, 12,14,
  • Пастера, 2,
  • Старопортофранковская, 5,6,7,9, 11, 13,
  • Новосельского, 14, 16.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Амундсена,
  • Дача Ковалевского,
  • Магнитогорская,
  • Николая Гумилева, 1,1а,2,2а,4а,
  • Художника Федорова,
  • переулок 1-й Колхозный,
  • переулок Маячный, 1/корп.1,
  • Панченко,
  • Рыбацкая Балка,
  • Рулевой,
  • переулок Байдарочный,
  • переулок Якорный,
  • переулок Лодочный,
  • Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса),
  • переулок Павлова,
  • Николая Кулиша (Ванцетти),
  • Ждахи (Васнецова),
  • Дмитрия Донского,
  • Жаботинского,
  • Левкоевая,
  • Петрашевского,
  • Прорезная,
  • Розовая,
  • Ромашковая,
  • Рясная (Обильная),
  • Сакко,
  • переулок 1-й Тупиковый,
  • переулок Михаила Слабченко (2-й Васнецова),
  • переулок Гиацинтовый (Ванцетти), 13.
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