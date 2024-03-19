Часть одесских улиц обесточена: адреса выключений на 19 марта

Во вторник, 19 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Мечникова, 2,2а,4,6а,7, 12,14,
- Пастера, 2,
- Старопортофранковская, 5,6,7,9, 11, 13,
- Новосельского, 14, 16.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Амундсена,
- Дача Ковалевского,
- Магнитогорская,
- Николая Гумилева, 1,1а,2,2а,4а,
- Художника Федорова,
- переулок 1-й Колхозный,
- переулок Маячный, 1/корп.1,
- Панченко,
- Рыбацкая Балка,
- Рулевой,
- переулок Байдарочный,
- переулок Якорный,
- переулок Лодочный,
- Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса),
- переулок Павлова,
- Николая Кулиша (Ванцетти),
- Ждахи (Васнецова),
- Дмитрия Донского,
- Жаботинского,
- Левкоевая,
- Петрашевского,
- Прорезная,
- Розовая,
- Ромашковая,
- Рясная (Обильная),
- Сакко,
- переулок 1-й Тупиковый,
- переулок Михаила Слабченко (2-й Васнецова),
- переулок Гиацинтовый (Ванцетти), 13.