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Часть одесских домов 3 и 4 мая останется без газа

Часть одесских домов 3 и 4 мая останется без газа

В связи с выполнением работ на распределительном газопроводе низкого давления 3 мая газа не будет в одном доме на Академической, а 4 мая на нескольких центральных улицах.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

По информации канала, в связи с выполнением работ на распределительном газопроводе низкого давления 03 мая 2022 с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по адресу:

  • ул. Академическая, 1;

04 мая 2022 г. с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  • Новощепной ряд, 11, 13;
  • ул. Старопортофранковская, 141, 143;
  • ул. Преображенская, 81, 83, 85;
  • Новощепной ряд, 11.

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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