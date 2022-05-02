Часть одесских домов 3 и 4 мая останется без газа

В связи с выполнением работ на распределительном газопроводе низкого давления 3 мая газа не будет в одном доме на Академической, а 4 мая на нескольких центральных улицах.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
По информации канала, в связи с выполнением работ на распределительном газопроводе низкого давления 03 мая 2022 с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по адресу:
- ул. Академическая, 1;
04 мая 2022 г. с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
- Новощепной ряд, 11, 13;
- ул. Старопортофранковская, 141, 143;
- ул. Преображенская, 81, 83, 85;
- Новощепной ряд, 11.
Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.