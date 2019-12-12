Часть прибрежных земель под Одессой передали в государственную собственность

Государству вернули два с половиной гектара приморской полосы в поселке Затока Одесской области.
В целом, их общая стоимость – примерно 50 миллионов гривен.
Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, речь идет о 48 участках, которые ранее отдали под строительство дач частникам.
После вмешательства прокуратуры прибрежную территорию через суд удалось вернуть в коммунальную собственность.
Распоряжаться участками теперь сможет территориальная община Затоки.
В свою очередь, сотрудники прокуратуры проверят побережье на наличие там нахалстроев.
Фото: trassae95.com
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