Часть центра Одессы осталась без отопления – ремонтируют теплотрассу

Одесса на дровах: как одесситы отапливали свои дома 100 лет назад? К «вечным» проблемам жилищно-коммунального хозяйства Одессы относится отопление жилых и нежилых помещений, домов частного сектора и общественных зданий. Конечно, Одесса – город южный, но зимы у нас часто бывают суровыми, снежными и продолжительными. Именно поэтому горожане всегда героически боролись за каждый градус тепла в своих жилищах. Публикуем текст, который выходил на сайте 11 марта 2017 года, с обновлениями. ПОДРОБНЕЕ

Одесситам рассказали, как платить за отопление Батареи в наших квартирах потеплели давно, а значит, пришло время платить за услугу. Но узнать, сколько же мы должны за отопление, пока не так легко. Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» все еще не восстановило раздел личный кабинет на своем официальном сайте. В связи с этим горожанам будут рассылать «традиционные» бумажные квитанции за отопление, сказано в официальном сообщении КП «ТГО». ПОДРОБНЕЕ