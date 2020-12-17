Часть центра Одессы осталась без отопления – ремонтируют теплотрассу

Со вчерашнего дня, 16 декабря, в центре Одессы остались без централизованного теплоснабжения 44 жилых дома, а также 7 медицинских и 7 детских учебных заведений.
Как сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы», отопление в домах на улицах Отрадной, Уютной, Большой Арнаутской, Канатной, Леонтовича, Итальянском бульваре и ряде прилегающих к ним улиц временно отключили из-за ремонта магистральной теплотрассы по улице Гимназической – Большой Арнаутской.
Коммунальщики обещают возобновить подачу тепла к 10:00 субботы, 19 декабря.
Фото KP.ua