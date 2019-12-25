Чайки, мишки та коти: в Одесі художниця створює картини з журналів, нот і трамвайних квитків

Незвичні картини художниця збирала в авторській техніці колажу з журналів, газет, упаковок від шоколадок і не лише…

Про це повідомляє Культурометр.

Одеська художниця створила дивовижні картини з символом наступаючого 2020-го року. Кожну картину Ольга Ярова збирала в авторській техніці колажу з журналів, газет, упаковок від шоколадок і навіть трамвайних квитків

Улюблені сюжети Ольги – це одеські коти і чайки. Вони виходять ніби живі, в той же час на клаптиках афіш, журналів і трамвайних квиточків легко вгледіти букви, цифри і навіть прочитати окремі фрази.

Картини Ольги – в приватних колекціях в Україні, Німеччині та США.

Розглянути роботи Ольги Ярової детально можна в шоу-румі SHA Odessa в центрі міста на розі Буніна і Польського спуску.

Фото: Культурометр

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