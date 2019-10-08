Центральные улицы Одессы охватил дым

Пожар с сильным задымлением произошел сегодня в районе улиц Преображенской и Пастера. Горел только отремонтированный трансформатор, а часть центра города из-за этого обесточена.

«Сегодня у нас было плановое отключение. Действительно приезжали ремонтники, что-то поделали, уехали, а потом бац – повалил черный дым, приехали пожарные и теперь у нас аварийное отключение», – рассказал «Думской» один из очевидцев.

Сейчас обесточены дома на улицах Преображенской, Пушкинской, Греческой, Софиевской, переулке Маяковского. Восстановить подачу электроэнергии потребителям обещают сегодня до 22:00.

Фото: typical.if.ua