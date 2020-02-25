fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Центр Одессы после урагана: самое опасное – треснувшие деревья

Центр Одессы после урагана: самое опасное – треснувшие деревья

В первой половине дня центр города, как сообщает корреспондент «Одесской жизни», имел, в общем, вполне благопристойный вид. Усеянные еще вчера ветками и камнями улицы были, в основном, убраны.

Ветки были собраны в кучи, в большинстве случаев вывезены, в некоторых местах — в ожидании уборочной техники.

Многие дома, которые ремонтировались и были упрятаны за драпировками, сейчас предстают «полуоголенными». Так, к примеру, выглядит дом Либмана.

Во дворах картина, как и на улицах — как кому повезло. Во дворе на Пастера, например, целая мега-скрутка-гирлянда проводов лежит почти на земле. Соседи в беспокойстве, вызывают соответствующие службы.

Во дворе на Пастера скрутка проводов лежит почти на земле

Понятно, что убрать все и сразу не получается: стихия вчера разбушевалась не на шутку.

На Бульваре Жванецкого (в части, которая еще не затронута реконструкцией) огромное упавшее дерево пугающе лежит неподалеку от скамеек.

Бульвар Жванецкого

Бульвар Жванецкого

В Летнем театре такая картина: упало дерево, растущее за забором. Но свалилось кроной именно на территорию Летнего, тоже рядом со скамейками.

Летний театр

И все же самое опасное на сегодняшний день — это уже не упавшие, а треснувшие (поломанные) деревья. Таких в центре много. Они вроде как стоят на месте, но с «ранениями», полученными от вчерашнего урагана.

Так, на Коблевской такое дерево взято на учет, оно огорожено предупредительной лентой. Очень опасное место: треснуло серьезно, еле держится.

Коблевская

Коблевская

Коблевская

Такая же картина на Пастера (угол Ольгиевской) — там крона огромного дерева «легла» на фасад.

Пастера

Ничем не лучше ситуация и с деревом в переулке Сеченова.

По прогнозам нам советуют не расслабляться — во второй половине дня ожидаются пусть не такой силы, но все равно порывы ветра. Так что необходима бдительность и осторожность.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить