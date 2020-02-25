Центр Одессы после урагана: самое опасное – треснувшие деревья

В первой половине дня центр города, как сообщает корреспондент «Одесской жизни», имел, в общем, вполне благопристойный вид. Усеянные еще вчера ветками и камнями улицы были, в основном, убраны.

Ветки были собраны в кучи, в большинстве случаев вывезены, в некоторых местах — в ожидании уборочной техники.

Многие дома, которые ремонтировались и были упрятаны за драпировками, сейчас предстают «полуоголенными». Так, к примеру, выглядит дом Либмана.

Во дворах картина, как и на улицах — как кому повезло. Во дворе на Пастера, например, целая мега-скрутка-гирлянда проводов лежит почти на земле. Соседи в беспокойстве, вызывают соответствующие службы.

Понятно, что убрать все и сразу не получается: стихия вчера разбушевалась не на шутку.

На Бульваре Жванецкого (в части, которая еще не затронута реконструкцией) огромное упавшее дерево пугающе лежит неподалеку от скамеек.

В Летнем театре такая картина: упало дерево, растущее за забором. Но свалилось кроной именно на территорию Летнего, тоже рядом со скамейками.

И все же самое опасное на сегодняшний день — это уже не упавшие, а треснувшие (поломанные) деревья. Таких в центре много. Они вроде как стоят на месте, но с «ранениями», полученными от вчерашнего урагана.

Так, на Коблевской такое дерево взято на учет, оно огорожено предупредительной лентой. Очень опасное место: треснуло серьезно, еле держится.

Такая же картина на Пастера (угол Ольгиевской) — там крона огромного дерева «легла» на фасад.

Ничем не лучше ситуация и с деревом в переулке Сеченова.

По прогнозам нам советуют не расслабляться — во второй половине дня ожидаются пусть не такой силы, но все равно порывы ветра. Так что необходима бдительность и осторожность.

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