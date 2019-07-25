Центр Одеси до вечора залишиться без водопостачання

Води не буде у зв’язку з ремонтними роботами, що вже розпочалися.
Про це повідомляє прес-служба «Інфоксводоканалу».
Ремонтні роботи розпочалися о 14:50, а завершаться орієнтовно о 22:00.
Так, водопостачання відсутнє на вулицях:
- Велика Арнаутська № 49-55;
- Лейтенанта Шмідта № 16-24;
- Мала Арнаутська № 52-69а;
- Пантелеймонівська № 62-83;
- Пушкінська № 62-83;
- Рішельєвська № 55-71.
«Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Фото: fonstola
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