Центр Одеси до вечора залишиться без водопостачання

Одесситы голосуют: «Главное, чтоб тихо» Голосование в центре Одессы пока проходит спокойно, без особых нарушений. Корреспондент «Одесской жизни» побывала на трех избирательных участках в центре города. Это участки № 511265 (располагается в Институте холода ОНАПТ), № 511266 (ОНУ), № 511262 (средняя школа № 105). ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Одессе 19-20 июля 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по установке задвижки диаметром 300 мм и переключению нового участка магистрального водопровода по адресу Французский бульвар угол ул. Академической. ПОДРОБНЕЕ

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