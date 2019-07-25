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Новости Одессы и Одесской области

Центр Одеси до вечора залишиться без водопостачання

Центр Одеси до вечора залишиться без водопостачання

Води не буде у зв’язку з ремонтними роботами, що вже розпочалися.

Про це повідомляє прес-служба «Інфоксводоканалу».

Ремонтні роботи розпочалися о 14:50, а завершаться орієнтовно о 22:00.

Так, водопостачання відсутнє на вулицях:

  • Велика Арнаутська № 49-55;
  • Лейтенанта Шмідта № 16-24;
  • Мала Арнаутська № 52-69а;
  • Пантелеймонівська № 62-83;
  • Пушкінська № 62-83;
  • Рішельєвська № 55-71.

«Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

 

Фото: fonstola

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