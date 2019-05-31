Центр города на выходных перекроют для велогонок. Как изменятся маршруты транспорта

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, в Одессе пройдут международные велосипедные гонки «Тур де Рибас» и «Одесса Гран-При». Из-за проведения соревнований будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц в центре города.

И в субботу, и в воскресенье с 09:00 до 12:00 будут перекрывать ул. Пушкинскую (на пересечении с ул. Бунина), Дерибасовскую, Ришельевскую, Ланжероновскую.

Также с учетом проведения гонок в первой половине дня будут внесены временные изменения в схемы движения общественного транспорта.

Соревнования «Тур де Рибас» 1 июня пройдут с 9 часов утра по маршруту:

ул. Дерибасовская – ул. Ришельевская – ул. Большая Арнаутская – ул. Разумовская – ул. Михаила Грушевского – Киевское шоссе.

Гонка «Одесса Гран-При» стартует 2 июня в 9:00 по такому маршруту:

ул. Дерибасовская – ул. Ланжероновская – ул. Ришельевская – ул. Большая Арнаутская – ул. Старопортофранковская – ул. Малая Арнаутская – ул. Лейтенанта Шмидта – ул. Большая Арнаутская – ул. Пушкинская.

2 июня с 08:30 ориентировочно до 12:30 будут внесены временные изменения в схемы движения общественного транспорта.

Работа троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 8, 14 будет приостановлена.

Три троллейбусных маршрута будут работать по сокращенным схемам:

№ 7 – «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал».

№ 9 – «ул. Инглези – Железнодорожный вокзал».

№ 10 – «ул. Инглези – Железнодорожный вокзал».

Изменит схемы движения и целый ряд городских маршруток:

Автобусный маршрут №№110:

в направлении движения к Итальянскому бульвару – от ул. Гимназической на Итальянский бульвар (конечная остановка автобусных маршрутов №№ 120, 190);

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. М. Арнаутскую, ул. Осипова и дальше по маршрутам.

Автобусные маршруты №№120, 190:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. М. Арнаутскую, ул. Осипова и далее по маршрутам,

в направлении движения к Итальянскому бульвару – от ул. Осипова на ул. Успенскую, ул. Леонтовича, ул. Б. Арнаутскую, ул. Осипова и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут №121:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Екатерининской на ул. Успенскую на ул. Преображенскую и далее по маршруту,

в направлении движения к пр-ту Небесной Сотни – от ул. Преображенской на ул. Успенскую, на ул. Екатерининскую и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№124, 175:

в направлении движения к Тираспольской площади – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршрутам,

в направлении движения к Железнодорожному вокзалу – от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут №127:

в направлении движения к ул. Пастера – от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, на ул. Тираспольскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту,

в направлении движения к Мемориалу 411 батареи – от ул. Старопортофранковской на ул. Тираспольскую, ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Пантелеймоновскую и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№128, 201, 202:

в направлении движения к Железнодорожному вокзалу – от ул. Богдана Хмельницкого на ул. Мечникова, ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную и дальше по маршрутам,

в направлении движения к Тираспольскому шоссе – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого и далее по маршрутам.

Автобусный маршрут №137:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту,

в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №145:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту,

в направлении движения к Железнодорожному вокзалу – от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №146:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, ул. Преображенскую и далее по маршруту,

в направлении движения к ул. Небесной Сотни – от ул. Преображенской на ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№148, 150:

в направлении движения к Александровскому проспекту – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршрутам,

в направлении движения к Железнодорожному вокзалу – от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, Пантелеймоновскую, Водопроводную, Итальянский бульвар и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут №168:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Степной на ул. Прохоровскую, Прохоровский сквер, ул. Мечникова, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №185:

в направлении движения к Мемориалу 411 батареи – от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №198:

в направлении движения к ул. Неждановой – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мясоедовскую, ул. Разумовскую и далее по маршруту,

в направлении движения к Аркадии – от ул. Мечникова на ул. Пантелеймоновскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №203:

в направлении движения к цементному заводу – от Лидерсовского бульвара на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршруту,

в направлении движения к парку им. Т. Шевченко – от ул. Преображенской на ул. Успенскую, ул. Леонтовича и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №208:

в направлении движения к ул. Боровского – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную, пер. Высокий, ул. Мечникова, ул. Мясоедовскую, ул. Разумовскую и далее по маршруту,

в направлении движения к Техникуму нефти и газа – от ул. Разумовской на ул. Мясоедовскую, пер. Высокий, ул. Водопроводную, Старосенную площадь, вокзал «Одесса-главная», Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №210:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Успенскую, ул. Осипова, ул. Польскую и дальше по маршруту,

в направлении движения к ж/м Школьный – от ул. Польской на ул. Осипова, ул. Успенскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №214:

в направлении движения к ул. Неждановой – от ул. Пантелеймоновской на ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мясоедовскую, ул. Прохоровскую, Прохоровский сквер, ул. Мечникова, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту,

в направлении движения к Свято-Иверскому монастырю – от ул. Старопортофранковской на ул. Мечникова, ул. Пантелеймоновскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №221:

в направлении движения к Новому рынку – от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту,

в направлении движения к Железнодорожному вокзалу – от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №233:

в направлении движения к Тираспольскому шоссе «Два столба» – от Лидерсовского бульвара на ул. Успенскую, ул. Тираспольскую, ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту,

в направлении движения к парку им. Т. Шевченко – от ул. Степной на ул. Прохоровскую, Прохоровский сквер, ул. Мечникова, ул. Тираспольскую, ул. Успенскую, ул. Леонтовича и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№240, 250:

в направлении движения к рынку «Привоз» – от ул. Старопортофранковской на ул. Тираспольскую, ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Пантелеймоновскую угол Книжного переулка,

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пантелеймоновской на ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мясоедовскую, ул. Прохоровскую, Прохоровский сквер, ул. Мечникова, ул. Старопортофранковскую и дальше по маршрутам.

Фото: Слово